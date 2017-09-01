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    Политика

    Украина введет биометрический контроль для иностранцев

    (обновлено: )21105
    Процедура, как сообщил глава государства Петр Порошенко, будет проходить в три этапа. На первом этапе человек может подать предварительное уведомление о том, что собирается в Украину.
    Система биометрического контроля, с помощью которой пограничники осуществляют проверку паспортных документов
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Президент страны Петр Порошенко заявил, что в ближайшие часы будет обнародовано решение Совета национальной безопасности и обороны о биометрическом контроле для иностранцев на границе.

    Паспортный сервис
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Ранее Порошенко заявил, что на днях введет в действие решение СНБО о биометрическом контроле для иностранцев на границе, которое заработает с 2018 года.

    "В ближайшие часы должно быть обнародовано решение СНБО, которым предусматривается, что, начиная с 1 января 2018 года, пересечение границы из стран, которые несут риски для Украины, должно быть осуществлено по биометрическим паспортам", — цитирует Порошенко его пресс-служба.

    По его словам, процедура будет проходить в три этапа. На первом этапе человек может подать предварительное уведомление о том, что собирается в Украину и будет пересекать границу. Второй этап — непосредственная фиксация на границе биометрического паспорта или биометрических данных. И третий — фиксация человека в месте, где он планирует находиться.

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    "Считаю, что такая практика распространенная. В условиях, когда страна является объектом военной агрессии со стороны РФ, эта практика вполне оправдана", — заявил Порошенко.

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