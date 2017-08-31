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    Политика

    Журналистские организации призывают Киев снять запрет на въезд Курбатовой

    Тема:

    Украина выдворила журналистку Первого канала РФ (20)

    (обновлено: )7220
    В заявлении Международной федерации журналистов и Европейской федерации журналистов отмечается, что они "присоединяются к своему партнеру Союзу журналистов России в осуждении высылки Курбатовой".
    Анна Курбатова
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 31 авг – РИА Новости Украина. Международная федерация журналистов (МФЖ) и Европейская федерация журналистов (ЕФЖ) осуждают высылку из Киева корреспондента Первого канала Анны Курбатовой и призывают власти Украины снять запрет на ее въезд в страну, говорится в заявлении, размещенном на сайте Союза журналистов России (СЖР).

    В среду появилась информация, что журналистку Первого канала Анну Курбатову схватили в Киеве неизвестные, посадили в машину и увезли. Как позднее сообщил телеканал, корреспондента могли задержать сотрудники Службы безопасности Украины, ранее в ее адрес поступали угрозы. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что Курбатова выдворена из страны из-за деятельности, которая "вредила национальным интересам" Украины, ей запрещен въезд в страну на 3 года.

    Пресс-конференция. Архивное фото
    JOE KLAMAR / AFP
    Свобода слова по-украински. ЧП и скандалы с журналистами РФ в Украине

    "Мы являемся свидетелями очередной попытки удушения свободы слова в Украине. Как иностранные, так и украинские журналисты сталкиваются с этими угрозами. Депортация Анны Курбатовой – еще один пример того, как украинские власти прибегают к крайним и неприемлемым мерам, угрожающим фундаментальным правам журналистов всего мира на свободу освещения происходящего", — заявил генеральный секретарь МФЖ Антони Беланджер, слова которого приводятся в заявлении.

    В заявлении также отмечается, что МФЖ и ЕФЖ "присоединяются к своему партнеру Союзу журналистов России (СЖР) в осуждении высылки Курбатовой и в призыве к украинским властям снять запрет на её въезд в страну".

    По словам самой Курбатовой, основной причиной депортации стало то, что в своем сюжете она назвала происходящее в Донбассе "гражданской войной", а не "российской агрессией".

    До случая с Курбатовой СБУ выдворила из страны двух испанских журналистов Антонио Памплиега и Мануэля Анхель Састре из-за "антиукраинской деятельности".

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