Звезду французского кино Жанну Моро нашли мертвой в собственном доме

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КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Французская актриса Жанна Моро скончалась в возрасте 89 лет, передает агентство Франс Пресс.

Глава муниципального совета восьмого округа Парижа Жанна д’Отсер сообщила, что актриса была обнаружена мертвой в своем доме.

В 1947 году Жанна Моро была зачислена в труппу Комеди Франсез, став самой молодой актрисой легендарного театра за его трёхсотлетнюю историю. Однако мировое признание и славу актрисе принесла работа в кинематографе. Жанна Моро снималась в главных ролях у таких режиссеров, как Луи Маль — "Лифт на эшафот" и "Любовники", Франсуа Трюффо – "Жюль и Джим" и "Невеста была в черном", Луис Бунюэль – "Дневник горничной".

Актриса является лауреатом кинофестивалей в Берлине, Венеции и Канне, также она получила приз Станиславского на XXVII Московском международном кинофестивале в 2005 году.

В конце июня умер британский актер, сыгравший в сериале "Доктор Кто".