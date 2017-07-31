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    Культура

    Звезду французского кино Жанну Моро нашли мертвой в собственном доме

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    Отметим, что в 1947 году Жанна Моро была зачислена в труппу Комеди Франсез, став самой молодой актрисой легендарного театра за его трехсотлетнюю историю.
    Жанна Моро
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Французская актриса Жанна Моро скончалась в возрасте 89 лет, передает агентство Франс Пресс.

    Британский актер Джейсон Стэйтем
    LOIC VENANCE / AFP
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    Глава муниципального совета восьмого округа Парижа Жанна д’Отсер сообщила, что актриса была обнаружена мертвой в своем доме.

    В 1947 году Жанна Моро была зачислена в труппу Комеди Франсез, став самой молодой актрисой легендарного театра за его трёхсотлетнюю историю. Однако мировое признание и славу актрисе принесла работа в кинематографе. Жанна Моро снималась в главных ролях у таких режиссеров, как Луи Маль — "Лифт на эшафот" и "Любовники", Франсуа Трюффо – "Жюль и Джим" и "Невеста была в черном", Луис Бунюэль – "Дневник горничной".

    Актриса является лауреатом кинофестивалей в Берлине, Венеции и Канне, также она получила приз Станиславского на XXVII Московском международном кинофестивале в 2005 году.

    В конце июня умер британский актер, сыгравший в сериале "Доктор Кто".

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