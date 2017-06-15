Знаменитые актрисы на церемонии закрытия "Кинотавра"

Накануне завершился Открытый российский фестиваль "Кинотавр", который проходил в Сочи с 7 по 14 июня.
Гран-при кинофестиваля получил фильм Бориса Хлебникова "Аритмия" о неравнодушном враче скорой помощи, исполнитель главной роли Александр Яценко стал "лучшим актером" фестиваля.
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Крупнейший российский фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 1991 года. Организаторами фестиваля являлись продюсер Марк Рудинштейн и актер Олег Янковский. Президент кинофестиваля — продюсер Александр Роднянский, сопредседатели Попечительского совета — режиссер Федор Бондарчук и программный директор фестиваля Ситора Алиева.