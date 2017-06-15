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    Фотоленты

    Знаменитые актрисы на церемонии закрытия "Кинотавра"

    (обновлено: )31
    Закрытие кинофестиваля Кинотавр в Сочи
    Закрытие кинофестиваля Кинотавр в Сочи
    Закрытие кинофестиваля Кинотавр в Сочи
    Закрытие кинофестиваля Кинотавр в Сочи
    Закрытие кинофестиваля Кинотавр в Сочи
    Закрытие кинофестиваля Кинотавр в Сочи
    Закрытие кинофестиваля Кинотавр в Сочи
    Закрытие кинофестиваля Кинотавр в Сочи
    Закрытие кинофестиваля Кинотавр в Сочи
    Закрытие кинофестиваля Кинотавр в Сочи
    Закрытие кинофестиваля Кинотавр в Сочи
    Закрытие кинофестиваля Кинотавр в Сочи
    Закрытие кинофестиваля Кинотавр в Сочи
    Закрытие кинофестиваля Кинотавр в Сочи
    Актриса Виктория Исакова на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Закрытие кинофестиваля Кинотавр в Сочи
    Актриса Екатерина Климова на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Закрытие кинофестиваля Кинотавр в Сочи
    Актриса Екатерина Вилкова на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Закрытие кинофестиваля Кинотавр в Сочи
    Актриса Анна Банщикова на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Закрытие кинофестиваля Кинотавр в Сочи
    Актриса Глафира Тарханова на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Закрытие кинофестиваля Кинотавр в Сочи
    Актриса Анна Цуканова-Котт на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Закрытие кинофестиваля Кинотавр в Сочи
    Актриса Ксения Раппопорт на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Закрытие кинофестиваля Кинотавр в Сочи
    Актриса Екатерина Волкова на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Закрытие кинофестиваля Кинотавр в Сочи
    Актрисы Агния Дитковските и Татьяна Лютаева (справа) на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Закрытие кинофестиваля Кинотавр в Сочи
    Актриса Виктория Толстоганова на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Закрытие кинофестиваля Кинотавр в Сочи
    Актриса Равшана Куркова на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Закрытие кинофестиваля Кинотавр в Сочи
    Актриса Ирина Лачина на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Закрытие кинофестиваля Кинотавр в Сочи
    Актриса Ингеборга Дапкунайте на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Актриса Виктория Исакова на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.

    Накануне завершился Открытый российский фестиваль "Кинотавр", который проходил в Сочи с 7 по 14 июня.

    Гран-при кинофестиваля получил фильм Бориса Хлебникова "Аритмия" о неравнодушном враче скорой помощи, исполнитель главной роли Александр Яценко стал "лучшим актером" фестиваля.

    Смотрите также: Юбилейный Каннский кинофестиваль: закрытие

    Крупнейший российский фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 1991 года. Организаторами фестиваля являлись продюсер Марк Рудинштейн и актер Олег Янковский. Президент кинофестиваля — продюсер Александр Роднянский, сопредседатели Попечительского совета — режиссер Федор Бондарчук и программный директор фестиваля Ситора Алиева.

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