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    Фотоленты

    Знаменитые актрисы на церемонии открытия ММКФ

    (обновлено: )10121
    Открытие 39-го Международного Московского кинофестиваля
    Открытие 39-го Международного Московского кинофестиваля
    Церемония открытия 39-го Международного Московского кинофестиваля
    Открытие 39-го Международного Московского кинофестиваля
    Открытие 39-го Международного Московского кинофестиваля
    Открытие 39-го Международного Московского кинофестиваля
    Открытие 39-го Международного Московского кинофестиваля
    Открытие 39-го Международного Московского кинофестиваля
    Открытие 39-го Международного Московского кинофестиваля
    Открытие 39-го Международного Московского кинофестиваля
    Открытие 39-го Международного Московского кинофестиваля
    Открытие 39-го Международного Московского кинофестиваля
    Открытие 39-го Международного Московского кинофестиваля
    Открытие 39-го Международного Московского кинофестиваля
    Открытие 39-го Международного Московского кинофестиваля
    Открытие 39-го Международного Московского кинофестиваля
    Открытие 39-го Международного Московского кинофестиваля
    Итальянская актриса, член жюри основного конкурса Орнелла Мути на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Открытие 39-го Международного Московского кинофестиваля
    Актриса Светлана Ходченкова на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония открытия 39-го Международного Московского кинофестиваля
    Актриса Ирина Лачина на церемонии открытия 39-го Международного Московского кинофестиваля.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Открытие 39-го Международного Московского кинофестиваля
    Актриса Ирина Гринева на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Открытие 39-го Международного Московского кинофестиваля
    Актриса Анна Чурина на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Открытие 39-го Международного Московского кинофестиваля
    Певица Наталья Ионова (Глюкоза) на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Открытие 39-го Международного Московского кинофестиваля
    Актриса Елена Захарова на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Открытие 39-го Международного Московского кинофестиваля
    Актриса Олеся Судзиловская на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Открытие 39-го Международного Московского кинофестиваля
    Актриса Алена Чехова на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Открытие 39-го Международного Московского кинофестиваля
    Актриса Дарья Мороз на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Открытие 39-го Международного Московского кинофестиваля
    Певица Кристина Орбакайте на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Открытие 39-го Международного Московского кинофестиваля
    Актриса Оксана Сташенко на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Открытие 39-го Международного Московского кинофестиваля
    Российская телеведущая Мария Кравцова (Марика) на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Открытие 39-го Международного Московского кинофестиваля
    Актриса Мария Романова на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Открытие 39-го Международного Московского кинофестиваля
    Актриса Наталья Лесниковская на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Открытие 39-го Международного Московского кинофестиваля
    Актриса Ирина Мирошниченко на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Итальянская актриса, член жюри основного конкурса Орнелла Мути на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве.

    Московский международный кинофестиваль открылся в столице России в 39-й раз. 

    Московский международный кинофестиваль впервые состоялся в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль стал проводиться регулярно. 

    Смотрите также: Знаменитые актрисы на церемонии закрытия "Кинотавра"

    В официальной программе нынешнего ММКФ представлено 247 фильмов — 153 полнометражных и 94 короткометражных. В конкурсную программу в этом году вошли 13 фильмов: из Китая ("Хохлатый ибис"), Дании ("Преисподняя"), Испании ("Селфи"), Аргентины ("Симфония для Аны"), Финляндии ("Звездачи"), Японии ("Апрельский сон длиной в три года"), Кореи ("Обычный человек"), Германии и Австрии ("Лучший из миров"), Индии ("Прыжок в воду"), Турции ("Желтая жара").

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