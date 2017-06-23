Знаменитые актрисы на церемонии открытия ММКФ

Московский международный кинофестиваль открылся в столице России в 39-й раз.

Московский международный кинофестиваль впервые состоялся в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль стал проводиться регулярно.

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В официальной программе нынешнего ММКФ представлено 247 фильмов — 153 полнометражных и 94 короткометражных. В конкурсную программу в этом году вошли 13 фильмов: из Китая ("Хохлатый ибис"), Дании ("Преисподняя"), Испании ("Селфи"), Аргентины ("Симфония для Аны"), Финляндии ("Звездачи"), Японии ("Апрельский сон длиной в три года"), Кореи ("Обычный человек"), Германии и Австрии ("Лучший из миров"), Индии ("Прыжок в воду"), Турции ("Желтая жара").