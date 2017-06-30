Закрытие ММКФ. Знаменитые актрисы на красной дорожке

Накануне завершился 39-ый Московский международный кинофестиваль, который проходил в российской столице с 22 по 29 июня.

Приз "Серебряный Георгий" ММКФ за лучшую режиссерскую работу получил турецкий режиссер Фикрет Рейхан за картину "Желтая жара", а фильм "Хохлатый ибис" китайского режиссера Ляна Цяо получил Гран-при фестиваля.

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Московский международный кинофестиваль впервые проводился в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль стал проводиться регулярно.