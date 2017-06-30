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    Закрытие ММКФ. Знаменитые актрисы на красной дорожке

    (обновлено: )6401
    Закрытие 39-го Московского международного кинофестиваля
    Закрытие 39-го Московского международного кинофестиваля
    Закрытие 39-го Московского международного кинофестиваля
    Закрытие 39-го Московского международного кинофестиваля
    Закрытие 39-го Московского международного кинофестиваля
    Закрытие 39-го Московского международного кинофестиваля
    Закрытие 39-го Московского международного кинофестиваля
    Закрытие 39-го Московского международного кинофестиваля
    Закрытие 39-го Московского международного кинофестиваля
    Закрытие 39-го Московского международного кинофестиваля
    Закрытие 39-го Московского международного кинофестиваля
    Закрытие 39-го Московского международного кинофестиваля
    Закрытие 39-го Московского международного кинофестиваля
    Закрытие 39-го Московского международного кинофестиваля
    Закрытие 39-го Московского международного кинофестиваля
    Актриса Екатерина Редникова на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Закрытие 39-го Московского международного кинофестиваля
    Актриса Ирина Безрукова на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Закрытие 39-го Московского международного кинофестиваля
    Актриса Лянка Грыу на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Закрытие 39-го Московского международного кинофестиваля
    Актриса Дарья Чаруша на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Закрытие 39-го Московского международного кинофестиваля
    Актриса Вера Сотникова на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Закрытие 39-го Московского международного кинофестиваля
    Актриса Елена Кондулайнен на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Закрытие 39-го Московского международного кинофестиваля
    Актриса Любовь Тихомирова на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Закрытие 39-го Московского международного кинофестиваля
    Актриса Паулина Андреева на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Закрытие 39-го Московского международного кинофестиваля
    Актриса Юлия Пересильд на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Закрытие 39-го Московского международного кинофестиваля
    Актриса Анна Снаткина на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Закрытие 39-го Московского международного кинофестиваля
    Актриса Светлана Немоляева (справа) и ее внучка актриса Полина Лазарева на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Закрытие 39-го Московского международного кинофестиваля
    Актриса Екатерина Волкова на церемонии закрытия 39-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ).
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Закрытие 39-го Московского международного кинофестиваля
    Член жюри фестиваля, итальянская актриса Орнелла Мути на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Закрытие 39-го Московского международного кинофестиваля
    Актриса Анастасия Задорожная на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Актриса Екатерина Редникова на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля.

    Накануне завершился 39-ый Московский международный кинофестиваль, который проходил в российской столице с 22 по 29 июня.

    Приз "Серебряный Георгий" ММКФ за лучшую режиссерскую работу получил турецкий режиссер Фикрет Рейхан за картину "Желтая жара", а фильм "Хохлатый ибис" китайского режиссера Ляна Цяо получил Гран-при фестиваля.

    Смотрите также: Знаменитые актрисы на церемонии открытия ММКФ

    Московский международный кинофестиваль впервые проводился в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль стал проводиться регулярно.

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