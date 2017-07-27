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    Культура

    В доме покончившего с собой вокалиста Linkin Park не было наркотиков

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    СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что ни запрещенных наркотических средств, ни рецептурных препаратов в доме Честера Беннингтона найдено не было.
    Солист группы Linkin Park Честер Беннингтон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Следователи не обнаружили наркотических веществ в доме фронтмена американской группы Честера Беннингтона в США, сообщает портал TMZ.

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    По данным источников, ни запрещенных наркотических средств, ни рецептурных препаратов найдено не было.

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    Ранее в связи со смертью фронтмена группа отменила турне по Северной Америке. В субботу коллектив запустил сайт, посвященный Честеру Беннингтону. На нем, помимо постов поклонников группы об ушедшем вокалисте, также размещены контакты, по которым можно получить помощь для предотвращения самоубийств.

    Фронтмен Linkin Park 41-летний Честер Беннингтон был обнаружен мертвым в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии. Музыкант был дома один, его семья уехала из города. Коронер подтвердил, что причиной смерти Беннингтона стало самоубийство.

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