Биография солиста Linkin Park Честера Беннингтона, покончившего с собой

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. Солист американской группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой. Источники в правоохранительных органах заявили, что 41-летний Беннингтон обнаружен мертвым в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии.

Ниже приводится биография Честера Чарльза Беннингтона.

Читайте также: Из Харькова. Довести подростка до самоубийства – раз плюнуть

Американский рок-музыкант, вокалист групп Linkin Park и Dead by Sunrise Честер Чарльз Беннингтон (Chester Charles Bennington) родился 20 марта 1976 года в Финиксе (Аризона, США). Отец Честера Ли Рассел Беннингтон был детективом местной полиции, мать Сьюзан Элейн (Джонсон) — медсестрой. Они развелись, когда Честеру было 11 лет. В 1994 году Беннингтон окончил Вашингтонскую среднюю школу.

С 1993 по 1997 год Честер был вокалистом группы Grey Daze, песни группы транслировались на местных радиостанциях, удалось также выпустить два альбома. В 1999 году Честер покинул группу и ушел в известную британскую группу Hybrid Theory — будущую Linkin Park. Изначально Беннингтон предложил название Lincoln Park, потому что его дом находился недалеко от Парка Линкольна в Санта-Монике, и в студию он часто ходил через этот парк. Но из-за того, что интернет-домен с названием "Линкольн Парк" был уже занят, группа получила название Linkin Park.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Солист группы Linkin Park Честер Беннингтон

Linkin Park подписал контракт с Warner Bros. и выпустил свой дебютный альбом Hybrid Theory в 2000 году, после чего альбом получил статус мультиплатиновой продажи. C 2000 по 2009 год группа выпустила пять успешных альбомов.

13 октября 2009 года состоялся релиз пластинки Out of Ashes сольного проекта Беннингтона Dead By Sunrise, работа над которой началась ещё в 2006 году. В работе над ней ему помогали музыканты из групп Orgy и Julien-K.

Читайте также: Биография Павла Шеремета, убитого год назад в Киеве. Справка

Честер Беннингтон был женат два раза. От первой жены есть сын Дрэйвен Себастьян. Второй его брак — с моделью Playboy Талиндой Бентли — состоялся 31 декабря 2005 года, от которой родился второй сын, Тайлер Ли. Также они усыновили ещё двух детей: Джейми и Исайю. 11 ноября 2011 года Талинда родила двух девочек, которых назвали Лили и Лила.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Концерт Linkin Park

Рок-группа Linkin Park четыре раза получала награду как лучшая альтернативная группа Америки по версии American Music Awards, также музыканты не раз лидировали в чарте Billboard и являются лауреатами Grammy. За годы существования коллектива было распродано более 50 миллионов копий пластинок.