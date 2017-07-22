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    Группа Linkin Park отменила турне по Северной Америке

    (обновлено: )14
    Организатор тура сообщил, что североамериканский тур группы Linkin Park "One More Light" был отменен, вернуть стоимость билетов можно в пунктах покупки.
    Выступление группы Linkin Park. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Группа Linkin Park отменила выступления в Северной Америке после смерти фронтмена Честера Беннингтона.

    "Мы невероятно расстроены новостью об уходе Честера Беннингтона. Североамериканский тур Linkin Park "One More Light" был отменен, вернуть стоимость билетов можно в пунктах покупки. Наши мысли со всеми, кого затронуло это событие", — цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс заявление организатора тура Live Nation.

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    Фронтмен Linkin Park 41-летний Честер Беннингтон был обнаружен мертвым в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии. Музыкант был дома один, его семья уехала из города. Коронер подтвердил, что причиной смерти Беннингтона стало самоубийство

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