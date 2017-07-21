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    Культура

    Билеты на предстоящие концерты Linkin Park все еще остаются в продаже

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    На официальном сайте группы представлено расписание гастролей, начинающихся концертом 27 июля в городе Мансфилд в Массачусетсе и завершающихся 5 ноября в Токио. В него пока никаких изменений внесено не было.
    Концерт Linkin Park
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Билеты на предстоящие шоу группы Linkin Park, вокалист которой покончил с собой, в рамках мирового тура One More Light, а также на совместные концерты с группой Blink-182 все еще доступны для покупки.

    Новый клип группы Linkin Park. Видео
    Канал на Youtube Linkin Park
    В день смерти Честера Беннингтона. Новый клип Linkin Park

    На официальном сайте группы представлено расписание гастролей, начинающихся концертом 27 июля в городе Мансфилд в Массачусетсе и завершающихся 5 ноября в Токио. В него пока никаких изменений внесено не было. Желающих купить билеты на концерты перенаправляют на сайты местных компаний, где можно продолжить процесс выбора мест и их приобретения.

    Ранее стало известно, что фронтмен Linkin Park 41-летний Честер Беннингтон был обнаружен мертвым в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии. Музыкант был дома один, его семья уехала из города. Коронер заявил, что, по всей видимости, речь идет о самоубийстве.

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