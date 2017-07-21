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    В день смерти Честера Беннингтона. Новый клип Linkin Park

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    На данный момент клип Linkin Park на песню "Talking To Myself" уже посмотрели более 460 тысяч человек. Видео вышло незадолго до сообщений о самоубийстве солиста группы Честера Беннингтона.
    Канал на Youtube Linkin Park

    Новый клип группы Linkin Park на песню "Talking To Myself" появился на официальном канале группы в YouTube в день смерти их фронтмена Честера Беннингтона.

    На данный момент клип уже посмотрели более 460 тысяч человек.

    Скриншот Facebook Linkin Park
    Новый клип группы Linkin Park

    В четверг, 20 июля, стало известно, что солист американской группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой.

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    Портал отмечает, что Беннингтон покончил с собой в день рождения своего друга лидера группы Soundgarden Криса Корнелла, который скончался 18 мая в одном из отелей Детройта. Судебно-медицинские эксперты подтвердили, что Корнелл покончил жизнь самоубийством.

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