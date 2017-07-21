В день смерти Честера Беннингтона. Новый клип Linkin Park

Новый клип группы Linkin Park на песню "Talking To Myself" появился на официальном канале группы в YouTube в день смерти их фронтмена Честера Беннингтона.

На данный момент клип уже посмотрели более 460 тысяч человек.

Скриншот Facebook Linkin Park Новый клип группы Linkin Park

В четверг, 20 июля, стало известно, что солист американской группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой.

Читайте также: Биография солиста Linkin Park Честера Беннингтона, покончившего с собой

Портал отмечает, что Беннингтон покончил с собой в день рождения своего друга лидера группы Soundgarden Криса Корнелла, который скончался 18 мая в одном из отелей Детройта. Судебно-медицинские эксперты подтвердили, что Корнелл покончил жизнь самоубийством.