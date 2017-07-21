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    Культура

    Власти подтвердили, что солист Linkin Park покончил с собой

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    СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в комнате, где обнаружили тело Беннингтона, была найдена недопитая бутылка со спиртным. По данным СМИ, музыкант в течение нескольких лет боролся с алкогольной и наркотической зависимостью.
    Участник американской группы Linkin Park Честер Беннингтон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Причиной смерти солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона стало самоубийство, сообщает телеканал USA Today со ссылкой на коронера.

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    В день смерти Честера Беннингтона. Новый клип Linkin Park

    Напомним, Фронтмен Linkin Park 41-летний Честер Беннингтон был обнаружен в четверг мертвым в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии. Музыкант был дома один, его семья уехала из города.

    Издание TMZ со ссылкой на источники сообщило, что в комнате, где обнаружили тело Беннингтона, была найдена недопитая бутылка со спиртным. По данным TMZ, музыкант в течение нескольких лет боролся с алкогольной и наркотической зависимостью.

    Ранее он заявлял, что хотел покончить с собой из-за того, что в детстве подвергался насилию. Музыкант тяжело пережил смерть своего друга Криса Корнелла, солиста Soundgarden, который покончил с собой в мае 2017 года.

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