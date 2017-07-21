Лоза обвинил покончившего с собой вокалиста Linkin Park в предательстве

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Музыкант Юрий Лоза заявил, что Linkin Park является успешной и много гастролирующей группой, и солист Честер Беннингтон предал своих поклонников, покончив жизнь самоубийством, сообщает РИА Новости.

"У группы была целая армия поклонников, они активно гастролировали, они и у нас были. Я слышал даже, что в Крым собирались. Это активная группа, то есть не группа на спаде, все у них было нормально в творческом графике, когда все в порядке с поклонниками. Работай — не хочу. Это обеспеченная группа, у них выпущено много успешных работ", — сказал Лоза.

По его словам, когда успех музыканта в прошлом — это одна история, а когда уходят благополучные, сами себя выбрасывают из этой жизни, остается только развести руками.

"Его смерть всем в десятый раз должна показать, что любой человек, даже самый успешный, обеспеченный, окруженный поклонниками, не в состоянии победить наркотики, нет такой силы. Он имел возможность подключить любую медицину, любые услуги — и не справился. Он думал в этот момент только о себе, о своих тараканах, о своих проблемах, он совершенно не думал о поклонниках, ему было все равно на всех. В этот момент он предал своих поклонников", — подчеркнул Лоза.

Собеседник агентства подчеркнул, что, например, солист группы Queen Фредди Меркьюри любил жизнь и бился за нее до последнего. "А здесь другая ситуация — он отрицает саму радость жизни… Конечно, сожаление, безусловное, когда люди сами себя калечат", — добавил он.

Фронтмен Linkin Park 41-летний Честер Беннингтон был обнаружен мертвым в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии. Музыкант был дома один, его семья уехала из города. Коронер заявил, что, по всей видимости, речь идет о самоубийстве.