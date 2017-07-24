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    Культура

    "Ты заражал воодушевлением". Группа Linkin Park сделала заявление

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    В заявлении рок-группы, которое написано в форме письма к ушедшему из жизни Честеру Беннингтону, говорится, что музыканты пока не уверены в том, как сложится будущее коллектива.
    Участник американской группы Linkin Park Честер Беннингтон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Американская альтернативная рок-группа Linkin Park заявила, что никто не сможет заменить фронтмена коллектива Честера Беннингтона, покончившего с собой.

    Участник американской группы Linkin Park Честер Беннингтон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Покойся с миром, Честер. Мир скорбит о смерти фронтмена Linkin Park

    "Когда мы говорили с тобой о предстоящих годах вместе, ты заражал своим воодушевлением. С твоим уходом возникла пустота, которую никогда не заполнить – не хватает неистового, смешного, доброго, щедрого голоса", — говорится в заявлении, размещенном на официальном аккаунте коллектива в Facebook.

    Группа отметила, что пока не уверена в том, как сложится ее будущее.

    "Хотя мы не знаем, какой дорогой пойдет наше будущее, мы уверены, что жизнь каждого из нас стала лучше благодаря тебе", — отмечается в сообщении, написанном в форме письма к ушедшему из жизни музыканту.

    Linkin Park/Facebook, 24 июля 2017

    Ранее в связи со смертью фронтмена группа отменила турне по Северной Америке. В субботу коллектив запустил сайт, посвященный Честеру Беннингтону. На нем, помимо постов поклонников группы об ушедшем вокалисте, также размещены контакты, по которым можно получить помощь для предотвращения самоубийств.

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    Фронтмен Linkin Park 41-летний Честер Беннингтон был обнаружен мертвым в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии. Музыкант был дома один, его семья уехала из города. Коронер подтвердил, что причиной смерти Беннингтона стало самоубийство.

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