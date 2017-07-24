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    Культура

    RIPChester. Создан виртуальный мемориал вокалиста Linkin Park

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    На странице публикуются сообщения из социальных сетей. На ней также указаны телефоны, куда можно обратиться за помощью при мыслях о самоубийстве.
    Виртуальный мемориал, посвященный покончившему с собой вокалисту Linkin Park Честеру Беннингтону
    /chester.linkinpark.com

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. На сайте группы Linkin Park появился виртуальный мемориал, посвященный покончившему с собой вокалисту Честеру Беннингтону.

    Участник американской группы Linkin Park Честер Беннингтон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Покойся с миром, Честер. Мир скорбит о смерти фронтмена Linkin Park

    На странице публикуются сообщения из социальных сетей с хэштегом #RIPChesterBennington (RIP, rest in peace — "покойся с миром").

    Cмотрите также: Биография солиста Linkin Park Честера Беннингтона, покончившего с собой

    Кроме того, там указаны телефоны, куда можно обратиться за помощью при мыслях о самоубийстве.

    Беннингтон (41 год) был обнаружен мертвым в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии. Музыкант был дома один, его семья уехала из города. Коронер подтвердил, что причиной смерти Беннингтона стало самоубийство.

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