RIPChester. Создан виртуальный мемориал вокалиста Linkin Park

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. На сайте группы Linkin Park появился виртуальный мемориал, посвященный покончившему с собой вокалисту Честеру Беннингтону.

На странице публикуются сообщения из социальных сетей с хэштегом #RIPChesterBennington (RIP, rest in peace — "покойся с миром").

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Кроме того, там указаны телефоны, куда можно обратиться за помощью при мыслях о самоубийстве.

Беннингтон (41 год) был обнаружен мертвым в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии. Музыкант был дома один, его семья уехала из города. Коронер подтвердил, что причиной смерти Беннингтона стало самоубийство.