В среду похоронят Бориса Олийныка

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В среду на Байковом кладбище в Киеве похоронят украинского поэта Бориса Олийныка, сообщает пресс-служба Министерства культуры.

Так, в среду с 9:00 до 9:45 состоится панихида в Свято-Успенском Соборе Киево-Печерской Лавры.

С 10:30 по 13:00 пройдет церемония прощания в клубе Кабмина.

"14:00 — захоронение на Байковом кладбище", — говорится в сообщении.

Борис Олийнык скончался 30 апреля на 82-м году жизни. Журналист Михаил Маслий сообщил, что поэт ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни. По его словам, Олийнык за свою жизнь сделал значительный вклад в украинскую поэзию, журналистику, а также "к несчастью" был вынужден заниматься политикой.

Напомним, 1 апреля на 85-м году жизни в американском городе Талса (штат Оклахома) скончался поэт Евгений Евтушенко.

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