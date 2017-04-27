Известный болливудский актер скончался в возрасте 70 лет

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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 апр – РИА Новости Украина. Популярный болливудский актер и политик Винод Кханна скончался в четверг в возрасте 70 лет в Мумбаи, сообщают местные СМИ.

Причины смерти актера пока официально не озвучены. В начале апреля Кханна был госпитализирован в одну из клиник Мумбаи с "сильным обезвоживанием". При этом на этой неделе сообщалось, что его состояние улучшилось. Индийские СМИ также спекулировали, что у актера, возможно, рак, но эти сообщения официально не подтверждались.

Госпиталь Sir MH Reliance Foundation, где Кханна провел последние несколько недель, подтвердил, что актер скончался от рака. "Заслуженный актер и член парламента скончался в 11.20 из-за рака мочевого пузыря в поздней стадии", — приводит заявление клиники агентство ANI.

Винод Кханна родился 6 октября 1946 года в Пешаваре, ныне пакистанском городе, но вскоре его семья переехала в Мумбаи. Кханна начал карьеру в 1968 году и поначалу ему доставались только мелкие роли и роли злодеев, но в 1970-1980 годы ему удалось сменить амплуа, и он стал одним из главных актеров Болливуда. С 1968 по 2013 годы он снялся почти в полусотне кинолент. Актер получил ряд наград престижной болливудской премии Filmfare Award, в том числе награду за пожизненные достижения.

Кханна также активно участвовал в политике, вступив в 1997 году в партию "Бхаратия Джаната Парти", и на следующий год был избран в нижнюю палату парламента от округа Гурдаспур в Пенджабе. В начале 2000 годов он также занимал посты госминистра туризма и иностранных дел. На выборах 2009 года ему не удалось переизбраться, однако в 2014 году Кханна вернулся в парламент и до последнего времени продолжал политическую деятельность.