В Одессе почтили память жертв трагедии 2 мая

РИА Новости Украина – Одесса

Памятные мероприятия состоялись при повышенных мерах безопасности, в течение дня людей дважды эвакуировали с Куликова поля из-за сообщений о взрывчатке, всего за день поступило четыре сообщения о минировании в городе.

По данным министерства внутренних дел Украины, за день четырнадцать человек были задержаны, в отношении четырех из них были составлены административные протоколы. Вместе с тем, траурные мероприятия, по данным украинского МВД, прошли мирно и без происшествий, в них приняли участие около полутора тысяч человек.

Общественники отмечают, что власти Украины не хотят знать правды об одесской трагедии, а подвижек в расследовании нет.

После смены власти в Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также "евромайдановцами" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы стреляли.

В результате погибли 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.

Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от властей наказать виновных в гибели людей. Между тем судебный процесс по делу затягивается, из-за смены коллегии судей он начался заново.

С самого утра вторника жители Одессы начали нести цветы и венки к Дому профсоюзов. Приходили люди всех возрастов: и молодые, и пожилые, многие не скрывали свои эмоции, плакали и обвиняли действующую власть в безразличии в расследовании одесской трагедии. В результате к вечеру территория перед Домом профсоюзов была усыпана свежими цветами и венками.

Между тем пришедшие скептически отнеслись к повышенным мерам безопасности на Куликовом поле. "Возлагать цветы под ружьем. Но ничего, Бог один, он все видит", — сказала одна из пришедших женщин. Недовольство высказывали многие пришедшие.

ГУ НП в Одесской области Проверка сообщения о минировании в Одессе 2 мая 2017

Памятный митинг, организованный силами общественности, начался после 14:00. На площади возле Дома профсоюзов собралось несколько сотен человек. Они заявили, что те активисты, которые должны были проводить митинг, находятся в управлении Службы безопасности Украины в Одессе и не смогут участвовать в мероприятии. Еще с утра активисты заявляли об обысках у них, а партия "Оппозиционный блок" заявила, что трех ее депутатов из Одесского областного совета вызвали на вопрос по делу о трагедии 2 мая.

Митингующие периодически скандировали "Не забудем, не простим", читали стихи в память жертв трагедии, однако правоохранители запретили им приносить фотографии погибших и банеры. Короткий митинг прошел без звуковой техники.

Матери погибших выпустили в небо черные шары и голубей, участники митинга перечислили имена убитых в Доме профсоюзов. Перед этим на Куликовом поле также прошел молебен по жертвам трагедии 2 мая.

В прошлом году в Одессе также был запланирован траурный митинг, но из-за анонимного сообщения о минировании Куликова поля правоохранители оцепили территорию и не пустили туда участников акции. Люди, пришедшие почтить память погибших, провели памятный митинг за пределами оцепления.

В этом году сообщения о минировании в городе начали поступать с утра вторника. В течение дня дважды "минировали" университеты и столько же раз территорию Куликова поля. Однако ни одна эта информация не подтвердилась.

В целом же власти заявили, что памятные мероприятия прошли без каких-либо происшествий. Между тем, правоохранители выявили несколько фактов незаконного оборота наркотических веществ и один факт обнаружения холодного оружия. Кроме того, была попытка пронести на территорию проведения поминальных мероприятий холодное оружие — мачете. Попытка не удалась благодаря арочным металлодетекторам, установленным по периметру Куликова поля.

Объективного и беспристрастного расследования трагедии 2 мая 2014 года в Одессе ждать не приходится, власти Украины не заинтересованы в установлении истины, заявил в третью годовщину трагедии лидер движения "Украинский выбор — Право народа", представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук.

Он отметил, что ни возмущение украинской общественности, ни критика международных организаций не заставили власть довести расследование до логического завершения. По его словам, несмотря на широчайший общественный резонанс, судебные заседания по-прежнему переносятся, радикалы оказывают давление на суд, самоотводы судей продолжаются, а многие улики по делу 2 мая 2014 года потеряны, сообщают РИА Новости.

В свою очередь экс-премьер Украины Николай Азаров высказал мнение, что расследование трагедии 2 мая 2014 года в Одессе затягивается из-за причастности к событиям представителей властей.

"Три года, и никаких результатов расследования. Никаких судебных решений. Абсолютно ясно, что за этим преступлением стояли Турчинов (Александр Турчинов, секретарь Совета нацбезопасности и обороны), Парубий (Андрей Парубий, спикер Верховной рады), Яценюк (Арсений Яценюк, экс-премьер Украины). Отсюда и молчание так называемого правосудия и западного мира", — написал Азаров на своей странице в Facebook во вторник.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что виновные в гибели людей в Одессе три года назад до сих пор не наказаны, мировое сообщество не должно забывать об этом.

В то же время партия "Оппозиционный блок" обещает добиться, чтобы на Куликовом поле был установлен памятник жертвам событий 2 мая 2014 года. По словам лидера "Оппозиционного блока" Юрия Бойко, одесские власти и мэр города Геннадий Труханов обещали установить памятник жертвам трагедии, однако так этого и не сделали.

Очередную акцию в память о трагических событиях в Одессе 2 мая провели во вторник на площади перед зданием Европарламента в Брюсселе проживающие в Бельгии выходцы из России и Украины.

В организованной депутатом ЕП от Латвии Татьяной Жданок акции приняли участие около 20 человек, в том числе несколько сотрудников институтов ЕС. Собравшиеся держали в руках фотографии с места трагедии, а на их одеждах были прикреплены значки с надписью "Remember Odessa. Stop fascism" (Помните Одессу. Остановите фашизм). Аналогичные надписи были и на воздушных шариках, с которыми пришли на акцию ее участники.

Кроме того, более тысячи человек собрались в центре Донецка почтить память погибших 2 мая 2014 года. На площади возле драматического театра установили стенд с именами и фотографиями погибших 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов. Люди возлагали цветы к стенду и зажигали свечи. Со сцены выступали одесситы, участники событий на Куликовом поле, воюющие в рядах ополчения самопровозглашенной ДНР.