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    Фотоленты

    Легендарный поэт Борис Олейник: кадры из жизни

    (обновлено: )9
    Борис Олейник
    Борис Олейник
    Борис Олейник
    Борис Олейник
    Борис Олейник
    Борис Олейник и Богдан Ступка
    Борис Олейник и Богдан Ступка
    Борис Олейник
    Борис Олейник и Александр Мороз
    Борис Олейник
    Борис Олейник
    УНИАН
    Борис Олейник
    Борис Олейник
    УНИАН
    Борис Олейник
    Борис Олейник
    УНИАН
    Борис Олейник
    Борис Олейник
    УНИАН
    Борис Олейник
    Борис Олейник
    Argumentua.com
    Борис Олейник и Богдан Ступка
    Борис Олейник и Богдан Ступка
    УНИАН
    Борис Олейник и Богдан Ступка
    Борис Олейник и Богдан Ступка
    УНИАН
    Борис Олейник
    Борис Олейник
    УНИАН
    Борис Олейник и Александр Мороз
    Борис Олейник и Александр Мороз
    УНИАН

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    Известный украинский поэт Борис Олейник скончался сегодня на 82-м году жизни. Об этом сообщил журналист Михаил Маслий на своей странице в Facebook.

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    "30 апреля в 11 часов 45 минут на 82-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни почил в Боге легендарный украинский поэт Борис Олейник… Царство Небесное", — написал Маслий.

    Также журналист отметил, что Олейник за свою жизнь сделал значительный вклад в украинскую поэзию, журналистику, а также "к несчастью" был вынужден заниматься политикой.

    "И все же многомиллионную любовь украинцев во всем мире Борис Ильич заслужил именно за свою поэзию. Когда читаешь его "Молодецкую балладу", "Старую песню на новый мотив", "Ринг", "К проблеме: революция и художник", "А предатель всегда продает кого-то", чувствуешь почерк виртуоза слова высочайшего класса", — отметил Маслий, добавив, что в активе Олейника также есть более полусотни песен в соавторстве с известными композиторами страны.

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