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    Застрелился: известный американский актер покончил с собой

    (обновлено: )36
    Майкл Мантенуто
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Американский актер Майкл Мантенуто, сыгравший Джека О'Каллахана в "Чуде" студии "Дисней", покончил с собой в штате Вашингтон, сообщает портал TMZ.

    Он был найден местной полицией мертвым в своей машине, с огнестрельным ранением в голове. Причины самоубийства выясняются.

    Самой известной ролью Майкла стал диснеевский фильм "Чудо" 2004 года, повествующий о подготовке и выступлении хоккейной команды США в 1980 году. Речь идет об известном матче между СССР и США на зимних Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде.

    Позже этот матч назвали "чудом на льду". Тогда советская команда неожиданно проиграла американской сборной, составленной из игроков студенческих команд. Майкл сыграл Джека О'Каллахана — одного из реальных игроков хоккейной команды.

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