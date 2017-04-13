Каждая делегация на Евровидении получит англоязычных полицейских

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Организаторы конкурса Евровидение-2017 в Киеве намерены закрепить за каждой делегацией англоязычных полицейских для обеспечения безопасности, заявил руководитель штаба координационных мер безопасности во время подготовки и проведения Евровидения-2017 Богдан Лизогуб.

Ранее первый заместитель главы МВД Украины Сергей Яровой заявил, что правоохранительные органы Украины готовы к любым форс-мажорным ситуациям во время проведения песенного конкурса в Киеве. Начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что во время проведения конкурса в столице будут задействованы до 10 тысяч правоохранителей.

"Места проживания делегаций и наших гостей будут обеспечиваться охраной. За каждой делегацией мы планируем закрепить англоязычных полицейских", — заявил Лизогуб на пресс-конференции.

По его словам, в Киеве будут также созданы информационные пункты, в которых также будут англоязычные полицейские. В таких пунктах все гости столицы смогут получить любую информацию. Лизогуб также сообщил, что в столице будет перекрыто автомобильное движение на улицах вблизи локаций проведения конкурса.

Вместе с тем, директор департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации Юрий Назаров на пресс-конференции заявил, что для обеспечения безопасности в Киеве развернута масштабная система видеонаблюдения, к которой уже подключены 4 тысячи видеокамер, еще 3 тысячи будут подключены непосредственно к проведению конкурса.

Евровидение-2017 пройдет в Киеве. Согласно результатам жеребьевки, Россия должна выступить во втором полуфинале конкурса 11 мая, а финал запланирован на 13-е число. В этом году Россию на Евровидении должна представлять Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. СБУ запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Российский Первый канал выразил сожаление, что Украине "не хватило здравого смысла выглядеть цивилизованно" при принятии решения.