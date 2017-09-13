МВФ и не только: власть загнала себя в угол и сейчас ищет выход из него

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

На сайте "Миротворец" появилась анкета лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которая вместе с Михаилом Саакашвили прорывала украинскую границу.

Среди правонарушений Тимошенко на сайте указаны: незаконное пересечение государственной границы Украины, нападение на пограничников при исполнении обязанностей в составе группы лиц, участие в подготовке незаконного пересечения госграницы лицом без украинского гражданства, манипулирование общественно значимой информацией.

Также из-за прорыва украинской границы в базу "Миротворца" внесены данные народных депутатов Сергея Власенко и Дмитрия Добродомова.

Заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова сообщила, что миссия Международного валютного фонда прибудет в Украину во второй половине сентября.

А во вторник, 12 сентября, в Киев с визитом прибыл заместитель директора – распорядителя МВФ Дэвид Липтон. Среди прочего он проведет встречу с руководством НБУ.

МИД Украины и Минобразования совместно должны будут разъяснить послам стран ЕС положения нового закона "Об образовании". Такое поручение главам министерств дал премьер-министр Владимир Гройсман.

Ранее недовольство новым законом высказали Молдова, Румыния, Венгрия. Критике подвергается статья 7 закона, где речь идет о языке обучения для национальных меньшинств.

Информационные итоги вторника, 12 сентября, в эфире радиостанции Голос Столицы подвел политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин.

САЙТ "МИРОТВОРЕЦ" И ПОЛИТИКИ

Юлию Тимошенко, Сергея Власенко и Дмитрия Добродомова сайт "Миротворец" внес в свою базу. Что это значит?

— Теперь даже тем, кому было не понятно, что ресурс "Миротворец" на самом-то деле выполняет пропагандистскую, ангажированную миссию, я думаю, что после внесения Юлии Тимошенко, тем более под такими предлогами, других каких-то интерпретаций вообще не осталось. Если даже кто-то верил в официальную легенду этого ресурса, что они так работают на выявление тех или иных, как они официально позиционировали, сепаратистских сил, то теперь очевидно, что это просто пропагандистский ресурс.

"Миротворец" декларирует, что он подает информацию о лицах, которые представляют угрозу для украинского государства, украинского общества.

— На самом деле критика правозащитников в адрес этого ресурса звучала уже давно. И более того, ООН в очередной раз обратилось к Украине расследовать ситуацию вокруг этого портала, расследовать ситуацию, потому что сайт все-таки нарушает права и свободы граждан, он разглашает частную информацию. И тем самым портал ставит под вопрос возможную угрозу жизни тысяч людей. Потому я думаю, что ситуация с Тимошенко просто лишний раз нам напомнила абсурдность вообще такой базы, еще с таким красивым пафосным названием, как "Миротворец". Потому что под теми предлогами, под какими Тимошенко туда внесена, понятно, что это просто политическая борьба. И да, я думаю, что после этого у самых фанатичных сторонников этого ресурса иллюзии развеются.

Что значит внесение нардепов в базу данных "Миротворца"? Это серьезная игра, и будет продолжение событий?

— Я вижу здесь другую ситуацию. Мне кажется, что Арсен Аваков и его окружение пытается продемонстрировать лояльность. Не секрет, что этот ресурс связывали с окружением Авакова или с Аваковым.

С Антоном Геращенко его тоже связывают…

— Да. В общем-то, есть некая взаимосвязь. Я думаю, что внесение в базу именно этих людей, это попытка со стороны Авакова сказать, что он не участвовал во всем этом процессе. Латентно не участвовал в процессе, который помог разжечь вот этот скандал на границе и помог Саакашвили проникнуть в Украину так, как он проник. Аваков сейчас находится в сложной ситуации. Он в контексте переговоров, которые идут внутри власти по поводу будущего коалиции, по поводу того, что будет дальше, будет ли единая партия, достаточно ослабил свои позиции, особенно после этих скандалов с Нацполицей, с Трояном и прочее. Потому ситуация с Саакашвили на самом деле выгодна Авакову.

Слушательница Галина: Меня возмущает поведение наших неуважаемых депутатов. Сегодня Юлия Тимошенко потащила одного обиженного через границу, а завтра Шуфрич привезет второго обиженного через другую границу. До каких пор это будет продолжаться? Наказывать тех, кто нарушает границу суверенного государства Украина, несмотря на то, депутат он или не депутат.

Тех, кто позволил нарушить границу, тоже надо наказать?

Слушательница Галина: А при чем тут бедные пограничники, которых поколотили депутаты неприкасаемые? Депутаты теперь в больнице лежат. Они, видите, своей неприкосновенностью манипулируют.

Правоохранителей сделали крайними.

— У нас, к сожалению, во многом происходит размывание всякой ответственности. А ключевую ответственность перекладывают на самые низкие органы.

И начинают спекулировать…

— Политическую ответственность никто не хочет на себя брать. Помните, как быстро себя позиционировал министр транспорта в этой ситуации, сказал: а я не причем к "Интерсити".

Он сказал, что "Укрзализныця" не в его подчинении, это к Кабмину.

— Хотя, когда нужно, мы видим, как Омелян активно комментировал ситуацию с "Укрзализныцей". На самом деле, я думаю, так или иначе в этой ситуации, конечно, ключевую ответственность должны нести представители власти. Все-таки дело не в Саакашвили, объясню, почему. Мы и так понимали, что Саакашвили будет делать. Он шоумен. Политически он умеет это делать. А вот то, как реагировали, например, пограничники, для меня, например, было немного странно.

Арсен Аваков заявил, что лично давал команду не открывать огонь. Об этом и президент позже сказал, что пограничники поступили правильно – им была дана команда. Если бы они открыли огонь, то завтра бы превратились в беркутовцев, к которым существует негативное отношение.

— Оно так, с одной стороны. С другой стороны, у нас есть норма закона, есть устав, и нюанс в том, что пограничная служба – наиболее реформированная из служб. Кстати, этой службой у нас любили гордиться: смотрите, она наиболее реформированная. А тут мы видим такую далеко не штатную ситуацию.

ВОЯЖ СААКАШВИЛИ

Саакашвили готовит тур, говорит, что поедет по городам. До этого у него были антикоррупционные форумы. Сейчас опять?

— Я думаю, что это от отсутствия большого видения стратегии. Все-таки Саакашвили думает, разъезжая по стране, что, возможно, власть начнет на него реагировать и начнет наносить какие-то действия, и он сможет выстраивать стратегию. Во-вторых, это попытка при отсутствии дальнейшей стратегии показать, что хоть что-то есть: вот я буду ездить по стране. Мне, например, это очень напоминает его идею антикоррупционных форумов.

А что еще он мог бы делать?

— Он мог бы постараться каким-то образом ускорить этот процесс, связанный с судебными процедурами, возможно, прибыв в Киев и здесь начав определенные процессы. Но мне кажется, что пока Саакашвили сам не очень желает ускорить процесс. Наоборот, мы видим, что он сейчас активно занимается юридическим крючкотворством по поводу своей позиции, что здесь нарушено и здесь нарушено, очевидно, это имеет место быть в юридической плоскости. То есть Саакашвили пока сам в ожидании того, как на него будет реагировать власть. У него нет какой-то персональной стратегии сейчас. У него была стратегия проехать в Украину. Ему это удалось. А вот что дальше?

По мере поступления решаются задачи?

— Да.

МВФ И ОЧЕРЕДНОЙ ТРАНШ

Очень много сообщений в информационном пространстве о выполнении меморандума с МВФ. Накануне министр финансов Данилюк сообщил о том, что земельная реформа пока исключена из списка требований. Мы получим транш?

— Я думаю, что на самом деле Дэвид Липтон задаст вопрос: а с кем вести переговоры? Почему? Потому что у нас нет главы НБУ. Мы понимаем, что у нас есть большие проблемы в коалиции. По поводу даже министра финансов возникало очень много вопросов. То есть получается ключевой вопрос: а с кем вести переговоры?

Из подписантов меморандума остаются премьер и президент…

— Да. Но премьер, как человек, который все-таки должен опираться на некое большинство. То есть он уже не просто говорит, что мы берем этот меморандум, то есть он говорит, что я буду его выполнять. А буду выполнять как? У меня есть фракция или группа фракций в ВР, которая это поддержит и за это проголосует. А если нет большинства там? То есть мне кажется, что МВФ пока что просто присматривается. Я не думаю, что они будут готовы кредитовать, давать следующий транш, если они не будут видеть какую-то определенность.

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Что пока выполнено? Образовательная реформа, судя по всему?

— Он скорее все равно говорит: а с кем мы ведем переговоры? Потому что это очень важно. У МВФ, скажем так, были прецеденты, когда они подписывали такие меморандумы со странами, и с руководством отдельных стран, где не было четкого понимания, кто отвечает за что. И в итоге некоторые страны, например, Эквадор, смогли отсудить, когда пришло другое правительство, оно сказало: слушайте, а мы не отвечаем за этот транш. Вы видели, кому вы давали эти деньги? Да. Мы считаем, что это был коррупционный транш, и мы не будем за это платить. И они в итоге смогли действительно оспорить часть международных кредиторов средств. Потому, я думаю, что в данном случае для МВФ очень важно, с кем вести переговоры. Кто на себя возьмет ответственность в Украине за эти вещи. Это действительно для международных институций не пустой звук. Они должны понимать, что они работают с правительством, которое имеет большинство. А в противном случае, зачем они будут работать с таким правительством?

Слушатель: У меня такой взгляд на эту ситуацию. У нас на 2019-ый год, по прогнозам экономистов наших, я в Академии наук работаю, есть такое общее мнение, что надвигается ситуация, когда мы не сможем выплатить долги, и в том числе и МВФ. Очень серьезная ситуация подходит.

До 15 сентября бюджет на следующий год должен быть подан в парламент для изучения. Ваш прогноз?

— Если говорить, будет ли бюджет, я думаю, что правительство все-таки постарается внести бюджет, потому что, мы помним по прошлому году, что правительство Владимира Гройсмана любило этим гордиться, что они все-таки в бюджетный процесс активно включаются. Скорее всего, стоит ожидать получения текста, хотя бы первого проекта какого-то бюджета. Другое дело, что он может, действительно, сильно трансформироваться в ходе различных, в том числе, и политических заявлений. Если говорить по заявленным вещам, действительно, думаю, что многие наши граждане, в первую очередь, ожидают курс гривны, во-вторых, конечно, вопросы, связанные с минимальными зарплатами.

ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ. СКАНДАЛ НАРАСТАЕТ

Венгерский МИД подал жалобу в ряд международных организаций на принятый ВР закон об образовании. Ранее с нотами выступили в Молдове, Румынии. Гройсман поручил МИД разъяснить послам стран ЕС положения закона. Что скажете?

— Во многом идеологическая часть этого закона была создана, инспирирована, мне кажется, в том числе, тем же "Народным фронтом", и это связано с заигрыванием с радикальным электоратом. С другой стороны, минус или плюс этого закона в том, что денег на него нет, а на него нужно колоссальные десятки миллиардов.

Эту норму менять будем? Или объясним, и история на этом закончится?

— Я думаю, что, скорее всего, под влиянием международных наших партнеров мы будем говорить, что мы будем ее менять, но, может быть, будем ее затягивать. Еще раз подчеркну, что для имплементации этого закона мы нуждаемся в значительном финансировании. Его нет.

Напомним, отношения между Украиной и соседними странами накаляются из-за принятого Верховной Радой закона об образовании. Эксперт-международник Владимир Кушниренко считает, что ухудшение отношений со странами ЕС — результат недальновидной политики украинской власти. А политолог-международник Олег Волошин убежден, что новый закон будет иметь очень серьезные последствия для страны на международной арене.