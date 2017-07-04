Фурса о Коломойском, "ПриватБанке" и волнении клиентов

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

ГПУ, НАБУ и САП расследуют несколько дел, связанных с "ПриватБанком". Генеральная прокуратура Украины готовит подозрения в уголовных процессах, связанных с "Приватом", сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

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В то же время, как сообщила пресс-служба НБУ, срок добровольной реструктуризации кредитов бывших владельцев "ПриватБанка" закончился 1 июля 2017 года, но они не выполнили взятые на себя обязательства.

Как эти события повлияют на работу "ПриватБанка", стоит ли волноваться клиентам, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал экономист, специалист отдела продаж Dragon Сapital Сергей Фурса.

До 1 июля бывшие акционеры банка должны были внести залог. В НБУ говорят, что этого не произошло, и регулятор объявил о принудительном взыскании долгов. Что именно предполагает принудительная процедура? И как она отразится на деятельности "Привата"?

— Давайте разделять. "ПриватБанка" это вообще никак его не касается.

Деятельность банка – это деятельность государственного банка теперь, и это надежный ликвидный банк и никакого влияния на него все эти перипетии не оказывают. Есть просто история с акционерами и на их, собственно говоря, бизнес влияние будет оказываться, и оно будет оказываться так сильно, как удачно будет нанятая государством юридическая фирма гоняться за бывшими собственниками банка.

Коломойский утверждает, что переговоры о реструктуризации еще продолжаются. Между тем, эти же бывшие владельцы банка подали иск против Кабмина, Минфина и нынешнего руководства "ПриватБанка" и даже оспаривают национализацию…

— На это смотреть надо очень просто. Они не хотят, чтобы забрали их активы. Это вполне естественное желание.

Люди, у которых под угрозу ставятся активы порядка пяти миллиардов долларов, будут делать все, чтобы этого не случилось. Сегодня (в понедельник, 3 июля — Ред.) было опубликовано письмо и там было два важных момента, они сами просили о национализации, а теперь требовать назад свой банк и говорить: это было незаконно — как-то глупо. В письме они сами просят национализировать банк. И там очень четко по датам, что должна быть проведена реструктуризация.

Можно оттянуть до 1 января только в том случае, если процесс не полностью завершен и осталось совсем немного. То есть ни один, ни второй аргумент просто не состоятельны. Понятно, что господин Коломойский, Боголюбов хотели бы, чтобы этот процесс тянулся вечно, и тогда бы они не стояли под угрозой преследования. Но в то же время у государства Украина — совершенно противоположные интересы.

Украинское фото Игорь Коломойский. Архивное фото

В чью пользу будут решения судов?

— Я вообще не верю в обжалование национализации "ПриватБанка", это из научной фантастики.

Давайте так. Если суды будут судить по закону, то, конечно же, мы увидим взыскание всех этих долгов. У нас есть пример недавний из постсоветских стран — Казахстан. Там был большой банк. Его тоже довели до банкротства, был большой кризис в Казахстане банковский, и государство потратило 10 миллиардов долларов на национализацию этого банка. Потом с собственника банка стянули порядка двух миллиардов долларов.

То есть это совершенно естественная практика и естественный процесс. Как оно будет в украинских судах? Мы знаем, на что способны украинские суды.

Блокировать счета не будут?

— Нет. Ничего не будет.

По данным генпрокурора, арестованное имущество "ПриватБанка" — это свыше 700 объектов недвижимости, в том числе "Буковель". Сейчас есть шансы его продать?

— Кстати, "Буковель", наверное, достаточно ликвидный актив и продать его можно. И, кстати, арестованы активы не ПриватБанка, а собственников, это разные вещи.

"ПриватБанк" работает нормально. Часть активов, которые были в залоге, да, они будут арестованы и "Буковель" – один из них. С ним странная история, потому как все в бизнесе господина Коломойского весьма специфично строилось. Там куча маленьких ФОПов. Но, тем не менее, актив достаточно ликвидный, интересный, там с ним будет легче расправится.

Куда пойдут вырученные деньги?

— Это государственные деньги, потому что государство, налогоплательщики потратили очень много денег на национализацию. Соответственно, эти расходы должны быть компенсированы частично, полностью я не верю, что они будут компенсированы, хотя бы частично. Поэтому да, это все пойдет в госбюджет.

А как объяснить отставку Александра Шлапака?

— Нет, он не хочет воевать с господами Коломойским и Боголюбовым. В принципе, это не очень безопасно для здоровья, встревать в такие войны. Господин Шлапак поэтому ушел, чтобы не портить отношения.

Из-за опасений преследования?

— Он понимает, что конфликт с этими господами чреват. Примеры мы видим наглядно. Самый последний – это, например, Гонтарева. И чтобы не попасть под эти жернова, он и ушел.

Кого вы видите его преемником?

— Я думаю, что лучше всего, чтобы это был иностранец, авторитетный иностранец, не завязанный на всех наших раскладах и давление на которого будет проблематичным.

Напомним, уход с рынка ста банков и последующая выплата компенсаций их вкладчикам привели к тому, что курс доллара взлетел в три раза. Об этом в эфире "ГС" заявил эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский.

А адвокат Егор Штокалов заявил в эфире "ГС", что если в судебном порядке будет отменена национализация "ПриватБанка", возникнет вопрос о возврате 117 миллиардов гривен докапитализации государству.