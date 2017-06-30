Украинским властям нечего терять

РИА Новости Украина

Визит президента Украины Петра Порошенко в Вашингтон немедленно превратился в очередной акт информационной войны между Киевом и Москвой, пишет главред журнала "Россия в глобальной политике", председатель Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов в своей статье на Lenta.ru.

По его мнению, Украина, как ни парадоксально, оказалась в политически выигрышном положении — нынешним властям мало что терять.

"Конечно, со стороны смотрится несколько дико, когда чисто техническую меру— введение безвиза с ЕС для краткосрочных поездок — официальный Киев представляет как чуть ли не кульминацию национальной истории. Ни в Грузии, ни в Молдавии, которые получили тот же статус раньше, подобных торжеств не было, не говоря уже о странах Латинской Америки или Карибского бассейна, имеющих такую привилегию на протяжении десятилетий. Между тем, Украина — большая европейская страна, и такое отношение должно бы быть для нее унизительным. Но это если рассматривать ситуацию с привычных нам позиций державности и связанного с ней понимания престижа. К Украине это неприменимо в силу иной логики построения государственности", — считает Лукьянов.

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Как подчеркивает Лукьянов, Киев сознательно взял курс на разрыв всех связей с Россией, чего бы это ни стоило. При этом обретение суверенитета имеет вполне определенный смысл — это не самостоятельность вообще, не способность принимать полностью суверенные решения, а независимость от Москвы.

"Если при этом Украина попадает в зависимость от Европы, США, МВФ, любых других западных институтов, это не проблема, напротив, важнейшее средство достижения поставленной цели. Киев сознательно взял курс на разрыв всех связей с Россией, чего бы это ни стоило. Экономическая целесообразность в расчет не принимается — политическая задача несопоставимо важнее", - добавил политолог.

По словам Лукьянова, российско-украинское противостояние — пример единоборства противоположных типов социально-политической организации. При этом, отмечает политолог, Украина полагает суверенитет не целью, а средством.

По мнению политолога, Украина с ее сложным устройством и крайней неоднородностью устойчивее, чем кажется, не вопреки, а благодаря кланово-групповой структуре.

"Получается, украинское государство, каким бы они ни было, может делать фактически все, что хочет, полагаясь на силу неформальных связей и отношений, которые удерживают страну от распада. Интерес внутренних групп влияния в сохранении статус-кво выше, чем стимул что-то изменить, и, собственно, история Украины в 1991- 2014 годы это демонстрировала. 2014-й показал пределы подобной модели, но, надо признать, что степень внешнего вмешательства в естественный ход событий сначала с западной, потом с восточной стороны превзошла разумные масштабы", — пишет Лукьянов.

К тому же Россия становится для Украины удобным инструментом регулирования ее отношений с Западом.

"Европейское и американское разочарование в Украине налицо, но отказ от помощи западные элиты сами будут воспринимать как победу Путина, чего они допустить не могут. Это развязывает Киеву руки, позволяя задействовать весь политический, международно-правовой, идеологический, пропагандистский и даже экономический инструментарий", — добавляет политолог.

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Лукьянов считает, что украинская государственность строится на основе противопоставления России, и киевским властям российский фактор нужен.

"Москве сейчас бессмысленно идти на уступки — и дело даже не в потере лица. Украинская государственность строится на основе противопоставления России, и киевским властям российский фактор нужен. Если конфликт вдруг разрешится, "угроза с востока" снизится, то Запад поздравит Украину с победой и радостно займется чем-то более важным. Значит понадобятся новые поводы для обострения", — обращает внимание политолог.

Но и сохранять статус-кво не получится, добавляет Лукьянов, ситуация шаткая, а ключ от вентиля напряженности у Киева.

"Эвфемизм "полное выполнение Минских соглашений" прячет всеобщее опасение того, что без них исчезнет последняя зацепка, позволяющая хотя бы имитировать урегулирование. Война, как ни цинично это звучит, на руку Киеву, даже если он ее снова проиграет – она сделает для Запада поддержку Украины безальтернативной, что бы там об этой стране ни думали", — добавляет политолог.