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    Белорусский бизнесмен намерен купить "Сбербанк Украины"

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    Белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня уже подал заявку регулирующим органам Белоруссии и Украины на покупку "Сбербанк Украины".
    Сбербанк России
    RIA News Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 июн — РИа Новости Украина. Белорусский IT-бизнесмен Виктор Прокопеня подал заявку в регулирующие органы Белоруссии и Украины на согласование сделки по покупке белорусского "Паритетбанка" и "Сбербанка Украины", сообщили Sputnik источники, близкие к подготовке сделок.

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    Напомним, "Сбербанк" ожидает согласия Нацбанка Украины на продажу своей украинской "дочки", что позволит крупнейшему российскому банку завершить сделку и уйти из страны.

    "Сбербанк" ранее объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. Norvik Banka позднее сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский "Сбербанк", является Саид Гуцериев, сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева. При этом владелец Norvik Bankа Григорий Гусельников сообщал, что после завершения сделки бывшая "дочка" Сбербанка будет работать под его брендом.

    Нацбанк в апреле получил документы от Саида Гуцериева на согласование сделки по покупке 77,5% акций украинской "дочки" Сбербанка. Сейчас полученные от Гусельникова и Гуцериева документы зарегистрированы и находятся на рассмотрении регулятора. Глава "Сбербанка" Герман Греф в апреле отмечал, что от регуляторов зависят сроки одобрения сделки по продаже "Сбербанка" в Украине.

    Украина с 23 марта сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

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