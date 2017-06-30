Определился соперник украинского чемпиона в полулегком весе Ломаченко

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко сразится с Мигелем Марриагой из Колумбии, сообщает Boxingnews.

Мигель Анхель Марриага провел на профессиональном ринге 27 боев, 25 из которых выиграл. Боксеру сейчас 30 лет, и на профиринге он с 2009 года. Марриага дважды подходил к титульному бою, но оба раза уступал. Сначала Николасу Уолтерсу, а затем Оскару Вальдесу.

Бой Василия Ломаченко с Мигелем Марриагой состоится 5 августа в Лос-Анджелесе.

В 2014 году Ломаченко в Сан-Антонио в своем втором поединке на профи-ринге, на кону в котором стоял пояс WBO в полулегком весе, проиграл опытному боксеру Салидо. На данный момент это единственное поражение украинца.