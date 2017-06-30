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    Определился соперник украинского чемпиона в полулегком весе Ломаченко

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    Колумбиец Мигель Анхель Марриага провел на профессиональном ринге 27 боев, 25 из которых выиграл. Боксеру сейчас 30 лет, и на профиринге он с 2009 года.
    Василий Ломаченко. Архивное фото
    Василий Ломаченко/Facebook

    КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко сразится с Мигелем Марриагой из Колумбии, сообщает Boxingnews.

    Василий Ломаченко — Джейсон Соса
    БОКС / "Украинские Атаманы"
    Боксерская коррида от Ломаченко

    Мигель Анхель Марриага провел на профессиональном ринге 27 боев, 25 из которых выиграл. Боксеру сейчас 30 лет, и на профиринге он с 2009 года. Марриага дважды подходил к титульному бою, но оба раза уступал. Сначала Николасу Уолтерсу, а затем Оскару Вальдесу.

    Бой Василия Ломаченко с Мигелем Марриагой состоится 5 августа в Лос-Анджелесе.

    В 2014 году Ломаченко в Сан-Антонио в своем втором поединке на профи-ринге, на кону в котором стоял пояс WBO в полулегком весе, проиграл опытному боксеру Салидо. На данный момент это единственное поражение украинца.   

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