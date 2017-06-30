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    МИД обсуждает въезд в Украину для россиян по биометрическим паспортам

    Тема:

    Украина и Россия: визовый вопрос (72)

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    По информации МИД, вопрос возможного введения въезда граждан РФ в Украину только по биометрическим загранпаспортам обсуждается не только на правительственном уровне, но и с экспертами.
    Загранпаспорт РФ
    RIA News Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 июн — РИА Новости. МИД Украины обсуждает вопрос возможного введения въезда граждан РФ в Украину только по биометрическим загранпаспортам, сообщил директор департамента политики и коммуникации внешнеполитического ведомства страны Алексей Макеев.

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    Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сообщил, что граждан РФ будут пропускать через границу Украины только по биометрическим загранпаспортам и с одновременным контролем биометрических данных.

    "Эта дискуссия (о вводе въезда для россиян по биометрическим загранпаспортам – ред.) началась в МИД, мы обсуждаем это не только на правительственном уровне, но и с экспертами, это одна из опций. Решение об этом еще принято не было, у нас есть много инструментов, каждый из них имеет право на будущее. Будем выходить из реальных задач, которые будут ставиться перед МИД, перед спецслужбами руководством государства", — сказал Макеев на брифинге в пятницу.

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