МИД обсуждает въезд в Украину для россиян по биометрическим паспортам

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости. МИД Украины обсуждает вопрос возможного введения въезда граждан РФ в Украину только по биометрическим загранпаспортам, сообщил директор департамента политики и коммуникации внешнеполитического ведомства страны Алексей Макеев.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сообщил, что граждан РФ будут пропускать через границу Украины только по биометрическим загранпаспортам и с одновременным контролем биометрических данных.

"Эта дискуссия (о вводе въезда для россиян по биометрическим загранпаспортам – ред.) началась в МИД, мы обсуждаем это не только на правительственном уровне, но и с экспертами, это одна из опций. Решение об этом еще принято не было, у нас есть много инструментов, каждый из них имеет право на будущее. Будем выходить из реальных задач, которые будут ставиться перед МИД, перед спецслужбами руководством государства", — сказал Макеев на брифинге в пятницу.