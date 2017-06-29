Якубин: "идейные" разговоры в Украине – пыль в глаза от политиканов

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Украина с государственным размахом в среду, 28 июня, отметила День Конституции: торжественные мероприятия с участием президента Петра Порошенко прошли у памятника гетману Пилипу Орлику в столице.

В торжествах также участвовали председатель Верховной Рады Андрей Парубий, первый вице-премьер Степан Кубив, мэр Киева Виталий Кличко, прежние президенты Украины – Леонид Кучма (1994-2005) и Виктор Ющенко (2005 – 2010).

Политолог Алексей Якубин на своей странице в Facebook предлагает не верить тем, кто говорит, что проблема Украины в том, что "у нас нет пресловутой национальной идеи": что бы под ней не имели в виду, она есть и это наша Конституция".

"(Национальная идея) – в разделе прав и свобод человека и гражданина. Это наше кредо. Так что проблема не в отсутствии вектора, а в его выполнении, наполнении реальным содержанием. И не нужно искать никакую другую "нац идею" – это не поможет", – заявил эксперт.

По его мнению, "политиканам выгодно, чтобы вместо выполнения хороших идей, и в первую очередь ими (самими), вы думали, что хорошие идеи только нужно искать".

"Это их пыль в ваши глаза. Не верьте, требуйте выполнения нашей Конституции в разделе прав и свобод человека сейчас. И страна изменится. И да, ст. 15 – цензура запрещена", – написал Якубин.

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Напомним, Конституция Украины была принята Верховной Радой 28 июня 1996 года. Тогда длительное время ее не могли принять из-за острых дискуссий между президентом и парламентом относительно будущей формы правления. День принятия Основного закона является государственным праздником – Днем Конституции Украины.