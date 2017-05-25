Савченко пока еще не сбитый летчик - Якубин

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Народный депутат Надежда Савченко презентовала в четверг, 25 мая свою политическую силу. По словам Савченко, министерство юстиции до сих пор не зарегистрировало ее политсилу.

"Сегодня мы должны были презентовать новую политическую силу "Общественно-политическую платформу Надежды Савченко". Все было готово для этой презентации, кроме одного — партия проходит перерегистрацию. Минюст, несмотря на то, что истекли все сроки по закону, не сделал перерегистрацию партии", — заявила Савченко

Политолог Алексей Якубин считает, что у Надежды Савченко остаются неплохие шансы стать "темной лошадкой" украинской политики.

"За год после возвращения из плена Савченко прошла путь от героизации до демонизации с постепенным вытеснением на маргенес. Тем не менее, я бы не торопился списывать Савченко со счетов и называть сбитым летчиком. Ее линия поведения у одной части общества вызывает раздражение, у другой — наоборот симпатию. По разным соцопросам, Савченко имеет 3-5% поддержки, что в условиях украинской политики позволяет создать пусть и небольшую, но действенную фракцию в парламенте. Колоссальный уровень недоверия граждан к действующим политикам и разочарованность в нынешнем политическом классе будет Савченко только на руку", - говорит Якубин.

По его мнению, главная проблема Савченко заключается в том, что она как политик не до конца технологизирована.

"Ее образ достаточно стихиен, а дальнейшая линия поведения не прорабатывается. За этот год мэтры нашей политики сделали все для того, чтобы за этот год постепенно оттеснить Савченко в тень. Это происходило и в "Батькивщине", где сначала благодаря Савченко прошли в парламент, а затем вытеснили ее из партии. В целом, Савченко не успела себя запятнать и может реализовать себя в политике", - подытожил политолог.

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