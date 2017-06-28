Украина отмечает День Конституции

КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Очередная годовщина принятия Конституции отмечается в Украине в среду. За более чем 20 лет с момента принятия Основной закон страны несколько раз подвергался серьезным изменениям, звучали даже предложения разработать совершенно новый документ, который будет вынесен на референдум. Однако эта идея так и не была реализована.

Последняя инициатива конституционной реформы принадлежит президенту Петру Порошенко. Предложенные изменения направлены на децентрализацию власти в стране, однако из-за наличия в них спорного пункта об особом статусе Донбасса этот процесс на сегодня "поставлен на паузу".

Конституция Украины была принята Верховной Радой 28 июня 1996 года. Тогда длительное время ее не могли принять из-за острых дискуссий между президентом и парламентом относительно будущей формы правления. День принятия Основного закона является государственным праздником — Днем Конституции Украины.

Избранный в 2014 году президентом Порошенко заявил о новой реформе Основного закона, целью которой является децентрализация власти. Предложенные им изменения были одобрены парламентом в первом чтении в августе 2015 года, для их принятия в целом необходимо, чтобы Рада конституционным большинством в 300 голосов проголосовала за законопроект во втором чтении.

Законопроект закрепляет отход от централизованной модели управления в государстве и вводит новую систему территориальной организации власти. В частности, изменения предусматривают ликвидацию института областных губернаторов, которые сейчас назначаются президентом. Предполагается, что система административно-территориального устройства будет состоять из регионов, районов и общин. Именно общинам предлагается передать самые большие полномочия и финансовые ресурсы.

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Вместо губернаторов вводится должность перфектов, которые станут представителями государства на местах. Однако многие политики и эксперты считают, что предложенный Порошенко вариант децентрализации на самом деле только усилит возможность президента влиять на регионы, так как перфекты фактически будут подконтрольны главе государства, и он будет назначать и увольнять их по представлению правительства. Кроме того, эксперты обеспокоены тем, что президенту предоставляется право досрочно прекращать полномочия местных выборных органов власти.

Широкий общественный интерес к реформе вызван также тем, что она, в частности, направлена на урегулирование конфликта в Донбассе. Согласно принятому в Минске 12 февраля 2015 года документу, Украина должна принять конституционную реформу, ключевым элементом которой должна стать децентрализация с учетом особенностей "отдельных районов Донецкой и Луганской областей". Принятый в первом чтении проект конституционных изменений содержит в переходных положениях пункт, согласно которому особенности местного самоуправления на этих территориях Донбасса будут определяться отдельным законом.

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Первоначально предполагалось, что реформа по децентрализации будет завершена к 2016 году. Однако процесс затянулся, поскольку изменения не поддерживают большинство фракций парламента, что делает невозможным голосование за конституционные правки во втором чтении. Депутаты считают, что принятие реформы в предложенном виде несет угрозу территориальной целостности и суверенитету Украины.

Согласно действующему закону, изменения в Конституцию принимаются Радой в два этапа: в первом чтении — 226 голосами, во втором — на следующей очередной парламентской сессии — конституционным большинством в 300 голосов.