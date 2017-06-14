Новый формат АТО. Турчинов идет на обострение - Золотарев

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

"Пришло время нам определить такой правовой формат, который позволит оптимально защитить Украину от гибридных средств войны, которые применяет против нас Россия, а не втискивать масштабные проблемы в ограниченный формат АТО", — написал он на своей странице в Facebook.

По словам политолога, директора Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, из-за высокой вероятности объявления досрочных выборов "партия войны" решила активизировать свои силы.

"Стало совершенно ясно, что АТО превратилось в эвфемизм гражданского конфликта. Пусть и с участием третьей стороны, но тем не менее, все прекрасно понимают суть происходящего.

Вопрос в другом — очевидно, Турчинов в личных политических целях властного картеля, который он представляет, вполне осознанно идет на обострение ситуации. Главе СНБО не очень-то нужен мир, ему нужен перманентный конфликт", — говорит Золотарев.

Эксперт не исключил, что в ближайшее время на Донбассе может начаться обострение боевых действий.

"Исходя из того, что мы видели в последнее время, как-то введение элементов военного положения в районах, прилегающих к зоне АТО, сейчас готовится "план Б".

На повестке дня стоят досрочные парламентские выборы, шансы политисилы Турчинова близки к нулю. Но как известно, в условиях военного положения выборы не проводятся. Вероятно, что элементы такого военного положения могут быть задействованы в политических целях.

Кроме того, в связи с этим оцениваю как высокую вероятность обострения боевых действий на Востоке", — подытожил политолог.

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