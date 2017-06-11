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    Политика

    Посольство США требует прекратить военные столкновения в Донбассе

    Тема:

    Донбасс: обострение на луганском направлении (521)

    (обновлено: )84
    Согласно информации, количество жертв в Донбассе вдвое больше, чем в 2016 году. Как говорится в сообщении, "обстрелы гражданских районов неприемлемы. Военные столкновения нужно прекратить".
    Флаги Украины и США
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Посольство США в Украине призывает прекратить военные действия в Донбассе. Об этом говорится в сообщении посольства в воскресенье.

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    "Новые обстрелы и больше жертв за последние две недели — количество жертв вдвое больше, чем в 2016 году. Обстрелы гражданских районов неприемлемы. Военные столкновения нужно прекратить", — говорится в сообщении посольства в Twitter, которое приводится в ответ на информацию СММ ОБСЕ о жертвах среди гражданского населения в Донбассе в этом году.Нов обстрелы и больш жертв за посл 2 нед — кол-во жертв вдвое больш, чем в 2016. Обстр гражд рай-в неприемлемы. Воен столкн нужно прекратить https://t.co/9GqKHzoCdJ

    Ранее военные сообщили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 73 раза открывали огонь по их позициям: четверо военных погибли, семь ранены.​

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