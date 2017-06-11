Посольство США требует прекратить военные столкновения в Донбассе

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Посольство США в Украине призывает прекратить военные действия в Донбассе. Об этом говорится в сообщении посольства в воскресенье.

"Новые обстрелы и больше жертв за последние две недели — количество жертв вдвое больше, чем в 2016 году. Обстрелы гражданских районов неприемлемы. Военные столкновения нужно прекратить", — говорится в сообщении посольства в Twitter, которое приводится в ответ на информацию СММ ОБСЕ о жертвах среди гражданского населения в Донбассе в этом году.Нов обстрелы и больш жертв за посл 2 нед — кол-во жертв вдвое больш, чем в 2016. Обстр гражд рай-в неприемлемы. Воен столкн нужно прекратить https://t.co/9GqKHzoCdJ

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 11 июня 2017 г.

Ранее военные сообщили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 73 раза открывали огонь по их позициям: четверо военных погибли, семь ранены.​