Павлив: Языковые квоты на ТВ – удар по миллионам украинцев

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла закон, который вводит на телевидении обязательные квоты передач и фильмов на государственном языке. 269 ​​народных депутатов поддержали увеличение доли украинского языка в телевизионном пространстве.

Принятый закон предусматривает обязательные еженедельные квоты на украинском языке. Речь идет о 75% государственного языка для общенациональных и региональных телеканалов, 50% — для местных, а также 75% государственного языка для программ новостей на телевидении.

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При этом фракция "Оппозиционный блок" в Верховной Раде будет добиваться отмены закона о языковых квоты на телевидении, поскольку считает, что он нарушает права граждан.

Как закон о квотах повлияет на ситуацию в Украине, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политический эксперт Михаил Павлив.

Языковой вопрос всегда разъединял украинский политикум. Что будет происходить сейчас?

— Вы знаете, на этих вопросах в принципе невозможно никого ни объединить, ни соединить, ни мобилизовать.

То есть мы видим: сейчас голосовала, скажем так, квази-коалиция. Условно говоря, все те политические силы, которые, когда очень нужно Петру Алексеевичу Порошенко, они сгибаются и приседают в глубоком книксене и отдают свои голоса. Значит, надо было очень именно конкретно Петру Алексеевичу Порошенко.

При этом учитывая, что инициаторами, провайдерами этого законопроекта были в основном представители НФ, значит, какой-то размен идет внутри провластной коалиции. Вот НФ это надо, у них давно уже на полшестого висит, скажем так, рейтинг, и у Петра Алексеевича, и у его партии, тоже, в принципе, практически, в том же положении. Вот они как бы в рамках этого дискурса войны, этого ястребиного дискурса, продолжают накачивать ситуацию.

Это ведь целая елочка у нас получается таких одиозных, скандальных голосований за последний период. Собственно, и заявлений, действий власти. Ничего иного, кроме как накачки, попытки мобилизации собственного какого-то гипотетического электората, я здесь не вижу. Это раскалывающий Украину вопрос. Это вопрос, который точно не привносит мир в украинские дома, души и сердца. Однозначно дискриминация и русскоязычной общины Украины, это миллионы и миллионы украинцев.

По словам экспертов, только двум украинским телеканалам придется подстроиться под новые нормы, все остальные и так имеют преимущественно украиноязычный контент.

— Которые являются наиболее рейтинговыми телеканалами Украины.

А какие рейтинги вы смотрите?

— Я смотрю те рейтинги, которые считаются официальными, и которыми пользуются рекламодатели, работающие с телевидением. Телеканалы "1+1", Интер и "Украина" являются абсолютными рейтинговыми лидерами в Украине. "1+1", безусловно, соответствует нормам этого законопроекта. "Украина" и "Интер" — не соответствуют. Для меня это абсолютно очевидная взаимосвязь.

Вам не кажется, что такое сопротивление появилось потому, что у нас была анархия в телерынке?

— Если вы считаете примеры дискриминации инструментами упорядочивания рынка, то наверное…

Защита национальных интересов в условиях войны на Востоке путем формирования общественных настроений относительно событий, которые происходят. Это коротко обоснование необходимости принятия законопроекта.

— Чем аргументировала власть, скажем так, эти шаги. Понятно, что это не является основной причиной. Понятно, что это официальная аргументация.

Но позвольте, если законопроект, ставший законом, раскалывает общество, если он повышает градус напряженности в обществе, если он вызывает отторжение и неприятие у миллионов граждан Украины, то какие здесь могут быть основания говорить о каких-то вопросах безопасности в условиях вооруженного конфликта. Ненужные риски создаются. Это бредовая инициатива украинской власти.

Этот закон не сужает использование нацменьшинами региональных языков в той редакции, в которой он принят.

— То есть вы полагаете, что если в эфире условного телеканала "Интер", например, до сих пор вещание на русском языке, который является языком домашнего общения более, чем для половины граждан этой страны, было порядка 60%, если не ошибаюсь, русскоязычного продукта, а сейчас станет 25%?. Если вы полагаете, что это не сужает интересы миллионов, если не говорит о 15-20 миллионах русскоязычных граждан Украины. Я полагаю, что сужает.

Есть заявление от Оппозиционного блока, который будет инициировать отмену закона о языковых квоты.

— Если я не ошибаюсь, там идет апелляция к нормам Конституции непосредственно, где русский язык и язык других национальных меньшинств является защищенным по Конституции и имеет такие же права на развитие, поддержку государства, как и государственный язык украинский. Здесь очевидно, что эта норма нарушается. Я не юрист, но мне почему-то кажется, что я прав в этой ситуации.

Понимаете, на сегодняшний день только Оппозиционный блок остался той политической силой, которая в целом оппонирует этим инициативам власти. Это ни хорошо, и ни плохо. Это не подтверждение какой-то супероппозиционной политики. Это просто говорит о том, что Оппозиционный Блок оказался по одну сторону с миллионами украинских граждан. Но, наверное, для политической партии это хорошо. Я уверен, что они будут действительно предпринимать соответствующие шаги.

"Батькивщина" и "Самопомич" тоже выступают в качестве оппозиции.

— Для меня конкретно эти голосования являются лакмусовыми. И на этих голосованиях очень точно видно, как они все склоняют голову перед Банковой. Так что тут все очевидно совершенно.

Ранее главный редактор музыкального издания Comma.com.uа Сергей Кейн в эфире "ГС" прокомментировал, что квотирования украинской музыки недостаточно, нужно приводить в порядок всю музыкальную индустрию, иначе закон выглядит как популизм.

Также медиа-юрист Юрий Крайняк в эфире "ГС" отметил, что с одной стороны, действует закон, который позволяет вещать без квот, а с другой стороны, закон, принятый 23 мая, устанавливает эти самые квоты.