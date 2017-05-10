О странном бодании мэрии Ивано-Франковска с детской писательницей

Роман Степняк

До последнего времени книг ивано-франковской писательницы Натальи Щербы я не читал. Во-первых, писателей много, а я один, во-вторых, поклонником подросткового фентези не являюсь, как-то незаметно из этого возраста выпал, а в-третьих, я не сотрудник ивано-франковской мэрии. Похоже, под крышей этого органа местного самоуправления собрались исключительно литературные критики и толкователи черной магии.

"Часодеи" из Прикарпатья

Судите сами. Накануне собрался внеочередной исполком, специально посвященный… оккультизму. В центре внимания были не столько книги писательницы, сколько их тлетворное влияние на окружающий мир. Дескать, магия достала даже людей самой железной профессии — кузнецов. Третьего мая в прикарпатском городе кудесники ковки открыли свой традиционный XV Международный кузнечный фестиваль "Праздник кузнецов — 2017".

Местные средства массовой информации широко разрекламировали праздник, не каждый день столько интересного народа собирается в областном центре, а больше всего акул пера привлек коллективный подарок городу от участников фестиваля. Оказывается, вся кузнечная рать, находясь под влиянием магии Наталии Щербы, вместо того, чтобы выковать благородный бюст городского головы либо что-то из символики партии, которую мэр имеет честь представлять, подарили городу шестиметровую сказочную башню с часами. Все там в этом изваянии крутится-вертится, и как бы время обращает вспять.

Изваяние на самом деле было создано по мотивам "Часодеев" Щербы. Автору этих строк пришлось в срочном порядке ознакомиться с творчеством писательницы и занести в закрома своей памяти некие неизвестные ранее слова и образы. Роман состоит из шести книг, где описываются приключения 12-летней часовщицы Василисы Огневой в магическом мире, обитатели которого умеют управлять временем. Оказывается, у нашей планеты есть двойник, где обитают настоящие волшебники, управляющие временем. О Эфларе — двойнике Осталы, больше известной как Земля, — Василиса узнает совсем недавно, когда ее отец, Нортон Огнев, внезапно вспоминает о дочери и забирает девочку в свой остальский особняк для проведения испытания на часовую степень. По иронии судьбы Василиса попадает на Эфлару, где у нее появляются настоящие друзья — часовщик Феш Драгоций, часовых дел мастер Ник Лазарев и фея Диана. Пройдя посвящение на землях Черной и Белой Королев, Василиса становится настоящей ключницей и попадает в Часовой Круг. Алый Цветок — единственная вещь, способная спасти две планеты от столкновения.

Чуть-чуть окунувшись в чудный мир "Часодеев", я понял замысел кузнецов: они ведь, кузнецы, как дети, хотят видеть мир не таким, каким его представляют себе ивано-франковские чиновники, а добрым и без партийной символики, и, ровно как вымышленная юная часовщица, хотят его спасти.

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Категорически против мира "Часодеев" выступили представители патриотической общественности города. Местный писатель и волонтер Любомир Стринаглюк, недавно презентовавший в городе книгу о том, как нужно распознавать "знаки времени", в детище кузнецов увидел "знаки власти нечистых духов" и тут же сравнил их с коммунистическими символами. "Именно поэтому мы проводим сейчас декоммунизацию, - сурово возгласил кудесник пера. — Такие символы открывают канал для проникновения в город демонов".

По словам писателя, которые цитируют газетчики, само название книги "Часодеи" — это, своего рода, игра слов — "чародеи", потому что колдовством, магическими ритуалами и символами, а также некоторыми персонажами из оккультизма эти книги буквально кишат.

Слова Стринаглюка можно отнести к обычной писательской зависти. Он ведь на том же потустороннем творческом поле безуспешно топчется, посещает школьников и студентов, направляет их на истинный путь понимания символов мира, а кузнецы совсем не обратили внимания на его правильные идеи, а выбрали неправильную Наталию Щербу.

Писателя Стригналюка горячо поддержал ряд религиозных организаций. "Мы категорически не согласны с тем, чтобы магические символы навязывались христианам города и порочили его образ в глазах туристов и гостей, - говорится в одном из заявлений. — Настоятельно требуем не допустить установления этих сомнительных, духовно небезопасных оккультных конструкций".

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Сигнал дошел до властей, и мэр города, представляющий партию "Свобода" Руслан Марцинкив спорить не стал: создал специальную комиссию "по оккультизму" и поручил разобраться со скандалом своему заму-однопартийцу Богдану Билыку. Тот взялся за важное поручение со всей партийной ответственность и выступил с разоблачительной речью во время заседания комиссии, цитаты из которой могут вполне конкурировать с эмоциями писателя Стригналюка. "Зачем нам эта писательница сдалась на фестивале? Я ее не читал и даже не хочу читать! - возмущался творчеством русскоязычной землячки пан Богдан. — Мы должны отделить фестиваль от негатива, оккультизма. Кузнецы будут ковать только позитив".

К чести комиссии, к творчеству Натальи Щербы большинство было настроено весьма лояльно, вешать ярлыки на кузнецов не стали. Башня была разрешена к показу, хотя словечко "ведьмовская" к ней приклеилось весьма прочно. Для кого-то как укор в махровом средневековье, кому-то льстит извращенно поиздеваться над местным патриотически настроенным чиновничеством, а кто-то по-прежнему не может утолить гнев из-за того, что не удалось поставить на место русскоязычную писательницу.

Сама же Наталия Щерба восхищается, как и годится для писателя-фантаста, творчеством кузнецов и весьма снисходительна к своим недоброжелателям. Надо полагать, что в будущих книгах для них найдется надлежащее место, впрочем, заместитель мэра Богдан Билык об этом не узнает, поскольку книг Щербы он "не читал и читать не хочет". Тут уж ничего другого на ум не приходит: других писателей для ивано-франковских чиновников и общественных активистов нет.