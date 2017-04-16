Имущество Союза писателей Украины описали за долги

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Недвижимость Национального союза писателей Украины (НСПУ) в Одессе и Харькове была описана Государственной налоговой службой (ГФС) под имущественный залог за долг по земельному налогу в размере 1,5 млн грн. Об этом сообщил председатель НСПУ Михаил Сидоржевский в интервью DT.UA.

"Председатель НСПУ подтвердил, что Союз столкнулся с угрозой потери своей земли", — говорится в сообщении.

По словам Сидоржевского, на сегодня убыточными являются дома творчества писателей в Одессе и Ирпене, пансионат "Нафтуся" в Трускавце, а также Дом писателей в Киеве.

В частности убытки Ирпенского дома творчества за год составили 302 тыс. грн. При этом, с 1 января 2017 года Ирпенский городской совет повысил налог на пользование БТП, который теперь составляет 98 тыс. грн в месяц (при бюджетном финансировании Союза в 920 тыс. грн в год).

"Приведу примеры. С 1 января 2016 г. размер земельного налога за пользование земельным участком (0,36 га) по ул. Банковой, 2 в Киеве составил 157 тыс. грн на месяц. Понятно, что эта сумма является абсолютно неподъемной для Союза, и мы не платили этот налог. Удалось добиться, чтобы с 1 июня 2016 г. ежемесячный размер земельного налога был уменьшен до 52 тыс. грн (на сегодня это 56 тыс. грн). Но мы не можем платить и эту сумму. Следовательно, ведем работу по минимизации размера земельного налога до 0,03%", — отметил Сидоржевский.

Следовательно, часть имущества Союза — недвижимость в Одессе и в Харькове — налоговой службой уже описана под имущественный залог.

"Это означает, что в случае непогашения долга по земельному налогу (а на сегодня он составляет около 1 млн 500 тыс. грн) часть имущества в обязательном порядке будет продана через суд — для того, чтобы закрыть долги перед КГГА. Причем по ценам, значительно ниже стоимости этого имущества", — резюмировал глава Союза.

Взыскание долга планируется через суд, который начался 7 апреля по ускоренной процедуре путем конфискации и выставления на торги домов творчества, которые принадлежат Союзу, в Одессе и Харькове.