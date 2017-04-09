От продажи земли Украина не получит ни копейки налогов – Гаврилечко

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Для роста экономики в Украине нужно провести четыре важные реформы: пенсионную, земельную, медицинскую и антикоррупционную. Об этом заявила Региональный директор Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Сату Кахконен. По ее словам, едва ли не важнейшая — пенсионная реформа, поскольку 11% ВВП государства расходуется через Пенсионный фонд. Кроме того, представитель Всемирного банка отметила, что правительству нужно больше внимания обращать на темпы и качество воплощения международных проектов.

Экономист, эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко в эфире радиостанции Голос Столицы подверг критике слова представителя ВБ и назвал ее заявление по реформам в Украине невежеством.

"С земельной реформой — все еще интереснее. Давайте попробуем себе представить, что завтра или в течение года у нас разрешат продажу земли. Кто сможет купить землю, когда она никогда не была товаром? У нее нет рыночной стоимости, есть только оценочная стоимость", — подчеркнул Гаврилечко.

Он также ответил на вопрос, смогут ли договориться о продаже земли те, у кого есть деньги.

"Конечно. Соответственно, деньги и "договориться" — это, обычно, иностранные контрагенты. В Украине уже множество договоренностей с различными странами об избежании двойного налогообложения, т.е. эти организации или персоны будут использовать украинскую землю для заработка, платить налоги будут там, где они продают товары, т.е. вне Украины, а Украина от этого вообще ни копейки больше не получит, кроме тех несчастных денег, которые она выручит за продажу земли — и все", — отметил Гаврилечко.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что законопроект о рынке земли предполагает, что ее куплю-продажу смогут осуществлять лишь физлица с украинским гражданством.



