Кружкой в ведущую. Российский писатель Веллер устроил скандал на радио

"Эхо Москвы" приостанавливает сотрудничество со знаменитым российским писателем Михаилом Веллером, который в эфире кинул в ведущую радиостанции Ольгу Бычкову кружкой. Радиостанция от писателя ждет публичных извинений, после чего сотрудничество может быть продолжено, заявил главный редактор "Эха" Алексей Венедиктов.

В эфире программы "Особое мнение" на радиостанции, запись которой появилась в интернете, Веллеру не понравилось, что Бычкова периодически вставляла реплики и перебивала его, писатель вырвал из стола микрофон и кинул в ведущую кружку с водой, нелицеприятно высказавшись при этом, после чего покинул студию.

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"Решение очень простое — до тех пор, пока Михаил Веллер не принесет извинения Ольге Бычковой в эфире, его на "Эхе" не будет. Мы приостанавливаем сотрудничество с Михаилом Иосифовичем", — сказал Венедиктов.

Главред уточнил, что пока извинения не будут принесены, Веллер не будет ни свою программу вести на "Эхе Москвы", "ни гостем не будет". Он также принес извинения радиослушателям.

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Сам Веллер пока не комментирует произошедшее.