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    Кружкой в ведущую. Российский писатель Веллер устроил скандал на радио

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    В эфире программы "Особое мнение" на радиостанции "Эхо Москвы" знаменитому писателю Михаилу Веллеру не понравилось, что ведущая Ольга Бычкова периодически вставляла реплики и перебивала его.
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    "Эхо Москвы" приостанавливает сотрудничество со знаменитым российским писателем Михаилом Веллером, который в эфире кинул в ведущую радиостанции Ольгу Бычкову кружкой. Радиостанция от писателя ждет публичных извинений, после чего сотрудничество может быть продолжено, заявил главный редактор "Эха" Алексей Венедиктов.

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    В эфире программы "Особое мнение" на радиостанции, запись которой появилась в интернете, Веллеру не понравилось, что Бычкова периодически вставляла реплики и перебивала его, писатель вырвал из стола микрофон и кинул в ведущую кружку с водой, нелицеприятно высказавшись при этом, после чего покинул студию.

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    "Решение очень простое — до тех пор, пока Михаил Веллер не принесет извинения Ольге Бычковой в эфире, его на "Эхе" не будет. Мы приостанавливаем сотрудничество с Михаилом Иосифовичем", — сказал Венедиктов.

    Главред уточнил, что пока извинения не будут принесены, Веллер не будет ни свою программу вести на "Эхе Москвы", "ни гостем не будет". Он также принес извинения радиослушателям.

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    Сам Веллер пока не комментирует произошедшее. 

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