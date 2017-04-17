Киевская писательница возмутилась "нашествием куличей" в столице

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Писательница, автор книг для детей Лариса Ницой возмутилась киевлянами, использующими русское слово "кулич" для обозначения пасхальной выпечки.

"Раньше слово "кулич" я нигде не слышала. Я о нем, конечно, знала с рослит (вероятно, имеется в виду русская литература — ред.) или словаря. Но не слышала. Лет 8 назад я ездила в Россию в Суздальские земли, где и прозвучало: "Кулич". О! Это же наша паска", — написала Ницой на странице в Facebook.

По ее словам, в этом году в Киеве наблюдается "настоящее нашествие куличей". Употребление русских слов писательница назвала "языковой шизофренией".

"Откуда оно (слово "кулич" — ред.) взялось, не представляю. В прошлом году уже где-то встречались, а в этом году как саранча: в какой супермаркет не пойдешь — "Кулич" и "Паска", — возмущается писательница.

В одном из магазинов писательница встретила продавщицу, которая попыталась сказать ей, что кулич — это "кулич", а "Паска" — выпечка из сыра. В ответ Ницой отчитала девушку, как и до этого свою подругу, совершившую ту же "ошибку".

Ранее Лариса Ницой пригрозила одной из торговых сетей судом из-за того, что в одном из магазинов кассир разговаривала с ней на русском языке. Писательница устроила скандал и швырнула в сотрудницу магазина мелочью.

До этого женщина возмущалась рисунками рыбок на стенах детской больнице в Киеве — у персонажей были русские имена — и предлагала властям Киева снести памятники Ломоносову, Пушкину и Горькому в городском метро.