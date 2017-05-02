Умер известный детский писатель Анатолий Алексин

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Классик советской детской и юношеской литературы Анатолий Алексин скончался в Люксембурге на 93-м году жизни, сообщил журналист Дмитрий Лиханов в Facebook.

Анатолий Гоберман, известный под псевдонимом Алексин, издал первый сборник повестей "Тридцать один день" в 1950 году. Из-под его пера вышли такие произведения, как "В стране вечных каникул", "Мой брат играет на кларнете", "Звоните и приезжайте". За повести "Действующие лица и исполнители", "Третий в пятом ряду", "Позавчера и послезавтра", "Безумная Евдокия" писатель в 1978 году получил Государственную премию СССР.

По сценариям Алексина сняты кинокартины "Поздний ребенок", "Расписание на завтра", "Ура! У нас каникулы!", "Фотографии на стене", "Очень страшная история".

Читайте также: Конец эпохи: ушел из жизни Евгений Евтушенко — больше, чем поэт

Напомним, поэт Борис Олийнык скончался 30 апреля на 82-м году жизни. Журналист Михаил Маслий сообщил, что поэт ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни. По его словам, Олийнык за свою жизнь сделал значительный вклад в украинскую поэзию, журналистику, а также "к несчастью" был вынужден заниматься политикой.