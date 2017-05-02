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    Культура

    Умер известный детский писатель Анатолий Алексин

    (обновлено: )24
    Из-под пера Анатолия Алексина вышли такие произведения, как "В стране вечных каникул", "Мой брат играет на кларнете", "Звоните и приезжайте", "Действующие лица и исполнители", "Третий в пятом ряду", "Позавчера и послезавтра", "Безумная Евдокия".
    Советский писатель, председатель Мир - детям Мира Анатолий Алексин выступает на пресс-конференции школьников из СССР, США и Финляндии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Классик советской детской и юношеской литературы Анатолий Алексин скончался в Люксембурге на 93-м году жизни, сообщил журналист Дмитрий Лиханов в Facebook.

    Анатолий Гоберман, известный под псевдонимом Алексин, издал первый сборник повестей "Тридцать один день" в 1950 году. Из-под его пера вышли такие произведения, как "В стране вечных каникул", "Мой брат играет на кларнете", "Звоните и приезжайте". За повести "Действующие лица и исполнители", "Третий в пятом ряду", "Позавчера и послезавтра", "Безумная Евдокия" писатель в 1978 году получил Государственную премию СССР.

    По сценариям Алексина сняты кинокартины "Поздний ребенок", "Расписание на завтра", "Ура! У нас каникулы!", "Фотографии на стене", "Очень страшная история".

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    Напомним, поэт Борис Олийнык скончался 30 апреля на 82-м году жизни. Журналист Михаил Маслий сообщил, что поэт ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни. По его словам, Олийнык за свою жизнь сделал значительный вклад в украинскую поэзию, журналистику, а также "к несчастью" был вынужден заниматься политикой.

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