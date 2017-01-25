Культурное мероприятие. Минкульт, мораль, эротика и порнография

Роман Степняк

Министерство культуры окончательно запуталось в критериях. Вначале, после совещания 11 января был брошен клич о крайней актуальности создания Экспертного совета по вопросам защиты общественной морали. Мол, одноименный закон нагружает министерство обязанностями по соблюдению в обществе этой морали, а что на самом деле позволено, а чего нельзя, никто не знает! Могло бы, конечно, и само министерство взяться за такую работу, да вот функциями такими не наделено. Это, оказывается, прерогатива творческих союзов.

Моральный облик министерства

Что делать? Отдать все на откуп нескольким традиционным союзам – писателей, художников, журналистов и прочее? А как быть с десятками других, не менее творческих, но организационно так не структурированных? Конечно, надо привлекать! Но кто будет копаться в общественной морали без соответственного вознаграждения? Вот и решили в министерстве на всю эту работу просить финансирования.

Такой поворот событий вызвал справедливое возмущение в среде той самой общественности, мораль которой предполагается блюсти. В министерстве спохватились, и пресс-служба выдала на-гора соответствующее разъяснение. Не отказываясь от самой идеи, чиновники пояснили, что задуманный Экспертный совет будет явлением временным, он не будет никаким органом цензуры, а только утвердит критерии продукции порнографического характера и тут же прекратит свое существование.

Такая вот история вопроса. На этом можно было бы поставить точку – мало ли каких экспертных советов у нас не создавалось, одним меньше, одним больше, какая разница. Но уж больно специфическая задача поставлена перед экспертами, что побудило автора этих строк представить себя на месте озадаченных экспертов.

Детище Леонида Черновецкого

Впрочем, из этой затеи ничего не получилось. То ли жизненный опыт и моральные устои не позволяли, то ли закрадывалось осознание полного абсурда подобных экспертных оценок. Как тут не припомнить дореволюционные времена и первые попытки очистить общественную мораль от тлетворного влияния человеческих пороков.

Закон "О защите общественной морали", мертворожденное дитя Леонида Черновецкого, когда он только начинал политическую карьеру, был депутатом парламента и изображал из себя верующего человека. В конце 2002 года под руководством будущего киевского мэра был сочинен этот знаменитый документ, около года он пролежал в парламентских комитетах, но 20 ноября 2003 года все-таки был принят Верховной Радой. В те времена Леонид Михайлович активно продвигал всяческие нравственные идеи, а заодно помогал утвердиться в стране одиозной религиозной организации нигерийского проповедника Сандея Аделаджи. Разговоры об общественной морали были неплохим прикрытием для этой незавидной идеи.

Уже тогда эксперты высказывали сомнение о целесообразности норм этого документа. Закон сразу же привлек внимание экспертов Совета Европы, как такой, который не соответствует критериям качества законодательства и закладывает фундамент для системных нарушений свободы слова. По мнению ряда экспертов, законодательного акта такого низкого качества нет нигде не только в странах традиционно демократии, но и на всем постсоветском пространстве.

Но в стране правила тоталитарная власть и на европейские предостережения внимания никто не обращал. Уже вскоре в целях реализации закона премьер-министр Виктор Янукович, (помните такого?) в последние дни президентства Леонида Кучмы подписал постановление о создании Национальной экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали. Долгое время этот орган исполнительной власти существовал лишь на бумаге, пока в 2008 году дело в свои руки не взял известный соратник Черновецкого Василий Костицкий.

Запрет на Камасутру

Костицкий сумел превратить Комиссию в смешной и трагикомический способ пиара власти, пытаясь сломить сопротивление гражданского общества в праве на свободу информационного и художественного самовыражения. С деятельностью Комиссии связан целый ряд смешных инцидентов, которые ставали притчей во языцех. Чего стоит изъятие из продаж книги известного тогда еще живого писателя Олеся Ульянченко "Женщина его мечты", остановка ряда художественных фильмов, беспрепятственно демонстрируемых во многих странах мира, запрет рекламных кампаний, якобы попадающих под общественные неприличия.

Длинные руки помощников Василия Костицкого дотягивались до средств массовой информации, били по клавиатуре пользователей тогда еще едва зарождающихся социальных сетей. Комиссия умудрилась поставить под сомнение распространение в Украине цветного издания "Камасутры"! По данным правозащитных организаций, за все время своего существования этим госорганом было предоставлено свыше 20000 заключений, по результатам которых открыто более 300 уголовных дел.

Рождественское совещание REUTERS Gleb Garanich Украина, культур-мультур. Песенный флешмоб, план "Шатун" и другое кино

Деятельность комиссии Костицкого становилась все более абсурдной. Это изрядно надоело даже не особо утонченной натуре премьер-министра Николая Азарова, который признал изощрения Комиссии излишними. 31 января 2013 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о роспуске Комиссии, в 2014 году ее ликвидация стала одним из пунктов коалиционного соглашения новой парламентской коалиции "Европейская Украина", а в феврале 2015 года в деятельности этого скандального органа была поставлена точка.

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Но прошло всего два года, и Министерство культуры вдруг осознало, что без такого органа государству существовать никак нельзя. Вернувшись с рождественских каникул, в Министерстве культуры собрали представительное совещание, в результате которого появился скандальный документ о возрождении Экспертного совета по вопросам защиты общественной морали. Логика чиновников проста: раз существует закон, то его нужно выполнять. А разбираться, кому такой закон нужен, не в правилах национальной бюрократии. Что при бывшей, что при нынешней власти. Природа этой власти, несмотря ни на какие революции, не изменилась никак.