Политолог: под Парасюком зашаталось кресло, а Садовый "политизирует мусор"

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Народные депутаты провалили назначение аудитора Национального антикоррупционного бюро. В парламенте не хватило голосов, чтобы по своей квоте делегировать Найджела Брауна в состав комиссии по аудиту НАБУ.

Это уже не первая попытка определиться с кандидатом от парламента. Несколько предыдущих также проваливались. Верховная Рада не может выбрать из числа двух кандидатов для внешнего контроля по проведению независимой оценки эффективности деятельности НАБУ. В зале не находят поддержки обе кандидатуры — американца Роберта Сторча, заместителя генерального инспектора Департамента юстиции США, и частного британского детектива Найджела Брауна.

Более двух тысяч полицейских поставили свои подписи под письмом к руководству страны с просьбой снять депутатскую неприкосновенность с народного депутата Владимира Парасюка. Поясняя, что в правовом государстве депутат не может, прикрываясь своим удостоверением, бить представителя власти. Об этом в своем Facebook написал глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Эти и другие ключевые события вторника, 20 марта, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировала политолог Олеся Яхно.

О ГОЛОСОВАНИИ ЗА НАЗНАЧЕНИЕ АУДИТОРА НАБУ

В ВР голосовали за назначение аудитора НАБУ. Никто не набрал необходимого количества голосов: 178 — за Сторча, 200 — за Брауна. Не договорились?

— Изначально это выглядело так, как есть две кандидатуры, и их избрание находится исключительно в области политической конкуренции между фракциями коалиции и оппозиции. И это всегда очень странно, на мой взгляд, не совсем правильно, как со стороны тех, кто вносил одну кандидатуру, так и со стороны тех, кто вносил другую кандидатуру. Потому что по большому счету НАБУ – это новая структура. Функция аудитора… я бы, конечно, не преувеличивала значение, но, тем не менее, важная функция. И для общества, которое за всем этим наблюдало, и которое может быть и не до конца понимает и НАБУ, не говоря уже о такой функции, как аудитор НАБУ. И когда мы видим, что еще до того когда внеслись кандидатуры, уже стало обсуждаться, какие они плохие априори. То есть, вместо того чтобы сделать этот процесс более открытым, на уровне информации, мы увидели это все просто в плоскости политической конкуренции. Мне это лично не нравится, потому что я считаю, что должна быть нормальная политическая дискуссия. Неважно, какая кандидатура из этих двух набрала бы или достаточное количество голосов.

Немногие знают, например, что аудитор этот не один, сейчас голосуют лишь за представителя от ВРУ в этой аудиторской группе. И этот один человек точно не будет играть ключевую роль, он будет один из трех.

— Просто, так прозвучало, что за Сторча строго отдельные фракции выступают, за Брауна — другие фракции. При этом обвиняли в предвзятости, говорили, что Браун — это кандидатура, которая поддерживается АП и т.д. Мы увидели уже эти оценки, какой там этот плохой, он не имеет никакого отношения, то есть, если бы этот процесс был изначально более открытым…

К прошлому его были вопросы.

— Я считаю, что это было спекулятивно, то есть, кто изучил действительно информацию о Брауне, стало понятно, что позиция ряда политических сил была спекулятивна. Но поэтому не важно, кто мог бы набрать и кто дальше может быть избранным и получить достаточное количество голосов. Важно, как это делают политики, потому что если не обсуждается с точки зрения информации максимальной та или иная кандидатура, а соответственно и требования, соответственно, в чем функция этой кандидатуры, на следующем этапе, когда спустя какое-то время мы можем услышать аргументацию такого уровня: а что вы хотели, это же вы выступали. То есть мы опять будем, возможно, слышать оценки, которые уводят в область политическую, а не уводят в область функции и конкретной фигуры. Потому что важна независимость кандидатуры максимальная, и важна профессиональная составляющая.

Ко всему прочему, легитимность ВРУ сейчас под большим вопросом. И это может вызвать потом много вопросов к легитимности этой персоны.

— Конечно. Мы не видим, почему не сделать цивилизованно, если мы говорим, что есть функция парламентского комитета, есть дальше сессионный зал, а мы видели, по большому счету, две картины. Когда с одной стороны фракции оппозиции были уверены, что у коалиции есть большинство голосов, если вынесут две кандидатуры, то победит кандидатура Брауна. И при этом сами избегали, тормозили процедуру на уровне комитета. Потому что думали, что проголосуют, но за эту кандидатуру не проголосовали.

Почему один комитет предлагает несколько кандидатур, если он на то и нужен, чтобы всех отсеять и предлагать одну?

— На самом деле, мы же видим, что во всех новосозданных органах, в том числе, в общественных советах при этих новосозданных органах, всегда в итоге, или очень часто, выбор сводится… даже в самом НАБУ был выбор не между одним кандидатом. И в условиях того, что у нас же нет монолитного, единого мнения, его очень сложно найти даже внутри оппозиции, внутри коалиции иногда бывают немножко разные мнения. Я считаю, что конкурентность, если мы говорим именно о фигурах, о назначениях на ту или иную должность, в этом нет ничего плохого. Наоборот, если обеспечить этот процесс качественно, если вижу какие-то параметры – опыт, профессионализм, бэкграунд какой-то, то есть если все это соответствует, то я не вижу ничего плохого. Просто плохо, что в порыве, когда стороны занимают изначально антагонистические позиции, на самом деле не слышна ни одна позиция, и это все сводится в итоге, по крайней мере, внешне так выглядит, исключительно к вопросу политической конкуренции, а не к вопросу тех функций и тех задач, которые должен выполнять аудитор.

Многие спрашивают, почему украинца не ставят на эту должность?

— Я как раз считаю, что именно на этой позиции, в отличие от министерских должностей, такого уровня, где нужно очень много контактировать с командой, с разными ветвями власти, такого типа должность, если это можно назвать должностью, все-таки больше, мне кажется, подходит неукраинский гражданин в силу непредвзятости.

Почему из двух хотя бы один — не украинец?

— Я думаю, что изначально был сформулирован подход, и он разделяется большинством, политиками, и я думаю, что это было бы больше воспринято нашими западными партнерами, когда функции аудита, тем более, в такой чувствительной сфере, как борьба с коррупцией, все-таки осуществлял бы не украинский гражданин. Более того, такую кандидатуру внутри Украины было бы найти очень сложно, потому что, я думаю, что желающих на эту должность было бы не очень много, поскольку такая фигура уже потенциально поддавалась бы влиянию, всевозможным попыткам повлиять.

О ТРАНШЕ МВФ

Ряд политиков и сил политических связывают отсрочку по траншу с тем, что не разобрались мы пока с аудитором НАБУ от парламента. Есть вероятность, что это с этим может быть связано?

— Нет, я считаю, что с этим никак не связано, точно так же, как не связано, с борьбой с коррупцией. Я считаю, что это связано, что отчасти прозвучало в самом сообщении НБУ и Минфина – с пересмотром показателей макроэкономических, а это всегда было важно для МВФ. Кстати, когда выделялись предыдущие транши и когда проводились консультации в конце предыдущего года и вначале уже 2017, звучало, что для МВФ главный показатель – это то, чтобы не было разрыва между показателями дохода, расхода и сбалансированный бюджет. И если сейчас в какой-то степени, два миллиарда, три, четыре, понятно, что это повод для того, чтобы по-новому пересматривать. И второе – это банки, потому что если против пяти банков вводятся санкции, это тоже может в определенной степени повлиять на ситуацию. Поэтому, я считаю, эти два вопроса, в большей степени, конечно, блокада, потому что уже прозвучала сегодня цифра, что тот рост, который закладывался в 2,8, уже сейчас предварительно пересматривается в 1,8. Это значимо.

МВФ о борьбе с коррупцией регулярно говорит.

— Да, они говорят, и правильно делают, потому что надо подстегивать, скажем, наших политиков. Но главная причина – это ПриватБанк, ситуация вокруг Привата, просто потому, что это финансово кардинально влияет. Поэтому здесь, я считаю, политически сугубо, он не имеет никакого значения.

О ТРЕБОВАНИИ СНЯТЬ С ПАРАСЮКА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ

Правоохранители настаивают, чтобы лишить Владимира Парасюка, депутатского иммунитета. Как вы это прокомментируете?

— Просто произошла такая некрасивая, нехорошая история. Возможно, если бы, скажем, партия "Самопомич", или другие партии, которые поддерживали тогда эти события, и которые были на стороне политиков, участвующих в блокаде непосредственно, и прежде всего, Владимира Парасюка, когда произошел инцидент 14 марта, если бы была дана политическая оценка, возможно, и такой позиции правоохранителей и не было. А когда мы услышали такой подход, что смотрите, здесь нарушение регламента, правоохранители не имели права… это регламентный комитет должен установить, кто нарушил, или обе стороны нарушили, но когда мы не услышали политической оценки в отношении того, что нардеп, в данном случае Владимир Парасюк, находится в зоне АТО, достает депутатский мандат и позволяет, скажем, нецензурную лексику в отношении правоохранителей…

Дали четкую политическую оценку президент и министр внутренних дел.

— Политические силы, которые поддерживают Владимира Парасюка, в данном случае дело не в самой фамилии. Это мог быть другой депутат, и те политические силы, которые поддерживают такой подход, и считают, что было сделано все правильно, и что на самом деле там полиция превышала свои полномочия, а депутат может быть…

А кто говорит, что Парасюк был прав? В основном говорят, что да, в целом неправ, но всех коней вешать на него не стоит.

— Дело не в том. Возникает вопрос: а где в первую очередь должны быть нардепы? Что в первую очередь входит в их обязанности? Почему они находятся в зоне АТО и вступают в конфликт с нашими правоохранителями, а не в зале ВРУ, вот дело в том, что нет вот этой политической оценки. И раз политические силы, я имею в виду "Самопомич", "Батькивщину", возможно отдельные внефракционные депутаты, которые говорят, что… выносите этот вопрос в ВРУ, и только тогда мы выскажем свою позицию. То очевидно, такой подход мотивирован тем, что правоохранители хотят услышать позицию самих этих политиков, поэтому если бы эта позиция прозвучала, если бы политики сказали: да, мы полностью поддерживаем, или мы не поддерживаем. А они говорят: пускай правоохранительные органы инициируют, а дальше мы выскажем свою позицию. Вот поэтому это имеет такое продолжение.

Я считаю, что когда есть сложные вопросы, а вопрос блокады или вопрос прекращения торговли полностью с оккупированными территориями, или вопрос закона, который уже звучит, о возможном принятии закона об оккупированных территориях, — это все острые вопросы для общества, и в принципе политики могут вносить инициативы даже кардинально противоположные. Но если вы ее вносите, тогда вы обозначаете плюсы и минусы, обозначаете риски, и если на следующий день эти риски происходят, а в частности, вот то, что МВФ связывает с потерями и пересчетом показателей от блокады, то не надо тогда отказываться, не надо перекладывать на кого-то другого ответственность. Скажите: да, это было понятно с самого начала, но мы должны как бы терять, мы это делаем осознанно. Тогда это будет ответственная политическая позиция.

О ПРОТИВОСТОЯНИИ МЭРА ЛЬВОВА САДОВОГО И ПРЕЗИДЕНТА ПОРОШЕНКО

Генпрокурор заявил, что Андрей Садовый должен нести ответственность за четырех погибших на Грибовической свалке. В свою очередь Садовый сказал, что ему прямо угрожают открыть в отношении него уголовное производство. Что вы об этом думаете?

— Я все-таки разделяю два вопроса. Есть определенная политическая конкуренция, конфликт, если можно так сказать. Вопрос этой мусорки и всех тех событий, который были связаны – я их разделяю. Я отчасти согласна, что сам Садовый политизирует этот вопрос, потому что, например, не понятно, почему за такое длительное время, насколько мне известно, около месяца назад был визит даже премьера Гройсмана во Львов, и вместе с Садовым они согласовали участок, где будет впоследствии этот полигон. Когда Гройсман уехал, экспертная комиссия, куда назначает Садовый людей, этот участок забраковала. Поэтому мне не понятно, почему на системном уровне ничего не происходит. Садовый говорит, что ему никто не хочет помогать. Я думаю, что он имеет в виду — вывозить мусор, но системно проблему можно решить, только если построить новый мусороперерабатывающий завод. Почему этого не происходит, не понятно.

Что касается политики, я считаю, что есть конфликт, но он лежит не в области мусорки, потому что это все-таки не уровень политического противостояния, а он лежит в области подхода "Самопомочи" к вопросу, что делать с Донбассом. И мы знаем, что блокада – это главная инициатива на политическом уровне, которую отстаивает сейчас "Самопомич" и с которой не согласен президент, о чем он говорил – это принятие закона об оккупированных территориях. Мы знаем, что президент такую инициативу не поддерживает, и он считает, что должен быть принят закон о восстановлении территориальной целостности, потому что отрезать Донбасс – это означает потерять его навсегда. И в этом смысле, мне кажется, есть главный конфликт, потому что общество слегка недооценивает важность этого вопроса. Точно так же к вопросу с блокадой — какие будут последствия. Если вы принимаете такой закон, условно говоря, об оккупированных территориях, а это означает отказ от минских соглашений, вы должны понимать, что вы создаете предпосылки или повод для того, чтобы снимать или смягчать санкции с РФ. Потому что кто бы что ни говорил, элиты Запада напрямую связывают санкции с минскими соглашениями, и вы даете повод для выведения миссии ОБСЕ с оккупированных территорий. Это подрывает, по сути, все те усилия, которые предпринимала Украина за последние три года, когда говорят — ни мира, ни войны.

Президент может видеть конкурента в лице Садового?

— Нет, потому что у нас, во-первых, президентские выборы не сегодня, а в 2019 году. На данный момент я не вижу предпосылок, чтобы были досрочные выборы, даже парламентские в этом году. Это слишком длительный срок, и в Украине происходит так много событий, что сейчас замерять рейтинги, мне кажется, очень рано.

Ранее директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков заявил в эфире Голоса Столицы, что генпрокурор Юрий Луценко медлит со внесением в Раду обращения правоохранителей с просьбой снять депутатскую неприкосновенность с Владимира Парасюка.

Напомним, народные депутаты Виталий Куприй и Виктория Пташник в эфире прокомментировали свои позиции по голосованию за кандидатов на должность независимого аудитора НАБУ.