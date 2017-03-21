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    Общество

    Парасюк заявил, что за ним следят

    Тема:

    "Шоу Парасюк": преступление и наказание (152)

    (обновлено: )7720
    По словам депутата, а ним и его семьей следят круглосуточно. Парасюк также заявил, что из прокуратуры к нему не обращались и на допрос не вызывали.
    Владимир Парасюк. Архивное фото
    Владимир Парасюк/Facebook

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Внефракционный народный депутат и один из организаторов блокады Донбасса Владимир Парасюк сообщил, что за ним и его семей круглосуточно следят, а его телефон прослушивают. 

    "Мой телефон прослушивается. За мной и моей семьей следят круглосуточно. Ко мне начали подходить непонятные люди и говорить непонятные вещи. Что это?", — написал Парасюк в Facebook.

    Подписчики незамедлительно отреагировали на пост Парасюка.

    facebook.com/volodymyr.parasiuk
    Скриншот со страницы Парасюка в Facebook

    Также Парасюк заявил, что из прокуратуры к нему не обращались и на допрос не вызывали.

    "Нет, никто вообще. Ко мне никаких нет ни допросов, ни обращений. Слышу только политические заявления с экранов телевизоров", — сказал депутат УНИАН, комментируя  информацию о том, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не исключил возможности предъявления ему подозрения.

    По мнению Парасюка, происходит "спланированная операция", которая на этом не закончится: "И кроме дискредитации, которую они уже запустили, они сейчас еще думают, что там смонтировать, перемонтировать и так далее".

    По поводу конфликта с полицейскими, депутат сказал, что "это все начала полиция": "Они спровоцировали и меня, и участников блокады. При всем при этом, силой спровоцировали".

    Во вторник, 14 марта, полиция Донецкой области заявила, что на блокпосту возле Славянска произошел конфликт из-за отказа группы вооруженных лиц проходить проверку. Активное участие в конфликте принимал внефракционный народный депутат Владимир Парасюк. По данным полиции, в результате потасовки пострадали семь правоохранителей

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