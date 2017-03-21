Парасюк заявил, что за ним следят

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Внефракционный народный депутат и один из организаторов блокады Донбасса Владимир Парасюк сообщил, что за ним и его семей круглосуточно следят, а его телефон прослушивают.

"Мой телефон прослушивается. За мной и моей семьей следят круглосуточно. Ко мне начали подходить непонятные люди и говорить непонятные вещи. Что это?", — написал Парасюк в Facebook.

Подписчики незамедлительно отреагировали на пост Парасюка.

facebook.com/volodymyr.parasiuk Скриншот со страницы Парасюка в Facebook

Также Парасюк заявил, что из прокуратуры к нему не обращались и на допрос не вызывали.

"Нет, никто вообще. Ко мне никаких нет ни допросов, ни обращений. Слышу только политические заявления с экранов телевизоров", — сказал депутат УНИАН, комментируя информацию о том, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не исключил возможности предъявления ему подозрения.

По мнению Парасюка, происходит "спланированная операция", которая на этом не закончится: "И кроме дискредитации, которую они уже запустили, они сейчас еще думают, что там смонтировать, перемонтировать и так далее".

По поводу конфликта с полицейскими, депутат сказал, что "это все начала полиция": "Они спровоцировали и меня, и участников блокады. При всем при этом, силой спровоцировали".

Во вторник, 14 марта, полиция Донецкой области заявила, что на блокпосту возле Славянска произошел конфликт из-за отказа группы вооруженных лиц проходить проверку. Активное участие в конфликте принимал внефракционный народный депутат Владимир Парасюк. По данным полиции, в результате потасовки пострадали семь правоохранителей.