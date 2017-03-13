На всех КПП в зону АТО тянучка и длинные очереди – спецкор

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В Донецкой области в зоне АТО усилили меры безопасности. Об этом сообщил глава полиции Донецкой области, заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице Facebook.

Теперь правоохранители более тщательно проверяют автотранспорт на блокпостах и подозрительных лиц на железнодорожных и автовокзалах. Таким образом, полицейские надеются найти преступников, находящихся в розыске, а также прекратить незаконный оборот оружия.

В свою очередь волонтеры жалуются, что им запрещают въезд в зону АТО. К примеру, волонтер Юрий Тира на своей странице в Facebook сообщил, что его не пропустили на блокпосту возле Славянска.

Подробнее о ситуации на востоке Украины в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил специальный корреспондент "КП" в Украине" Артем Маслаков.

Какая в целом ситуация в зоне проведения АТО?

— Если сравнивать с предыдущими днями, то на сегодняшнее утро достаточно спокойная ситуация, хотя обстрелы продолжаются по всей линии соприкосновения. И под Докучаевском стреляли, и в районе Широкино, мариупольское направление, были слышны взрывы, и в районе Горловки, Светлодарская дуга, там тоже неспокойно. Хотя, если сравнивать с предыдущими днями, то достаточно стабилизировалась ситуация, можно говорить что она условно успокоилась. Если уже даже есть сообщения, что под Авдеевкой наконец-то смогли выехать ремонтные бригады на точку ремонта поврежденной ЛЭП, и есть надежда на то, что в Авдеевке появится свет и вода. Но, тем не менее, говорить о полном прекращении огня на линии разграничения в зоне АТО не приходится абсолютно.

Обстрелы фиксируются представителями ОБСЕ?

— Да, они, безусловно, фиксируются, и штаб АТО об этом говорит, и соответственно наблюдатели ОБСЕ, но они это делают несколько с запозданием, у них данные приходят через день-два после того, как обстрелы происходят. Но, как мне кажется, нынешние обстрелы носят, скорее, провокационный характер, то есть, на сегодняшнее утро у нас нет никакой информации о поврежденных домах, о погибших или пострадавших в результате мирных жителях. Это провокационные, такие, чтобы держать в тонусе, скажем так, военных.

Режим тишины в районе Авдеевки, который даже подписали каким документом, придерживается? Ремонтники поехали, есть надежда, что электричество в Авдеевке появится?

— Да, это так, и действительно есть договоренность, подтвержденная и со стороны так называемых властей ДНР, именно сейчас там не стреляют, и мы знаем, что ремонтники сейчас выехали в место аварии. Причем, по моим данным, выехало достаточно большое количество — около 30 человек, несколько бригад, есть шанс, что сегодня в течение дня поломка будет устранена.

Ранее Госпогранслужба Украины сообщала, что были большие очереди на КПП. Какова ситуация на КПП сейчас?

— Да, вчерашний день был напряженный на КПП, связываю я это с двумя факторами. Во-первых, количество людей увеличилось, желающих пересечь линию соприкосновения, если даже по официальной статистике судить, до 30 тысяч человек, хотя мы знаем, что в среднем до 20 тысяч за сутки проезжает эти КПП. Я так понимаю, что это связано с весенней необходимостью перемещения, и соответственно усилились меры досмотра, стало больше силовиков, несколько пунктов, проверяют несколько раз и даже жесткая идет проверка, то есть заставляют полностью показывать вещи. Это, наверное, оправдано, и полиция заявляет, почему и как это делается, хотя пока что они не отчитались о количестве обезвреженных правонарушителей. Но очереди стали действительно более длинные и практически на всех КПП сейчас тянучка. Даже на КПП "Гнутово", хотя там всегда было достаточно спокойно, но сейчас там тоже порядка сотни машин в обе стороны ждут очереди.

Настроение у людей, пересекающих линию разграничения, не слишком веселое?

— Безусловно. Ведь КПП подразумевает прохождение территории, несколько километров в нескольких местах, вот тех территорий, на которых практически нет никакой власти сейчас, так называемой серой зоны. И человек, оказавшись там, мало того что он подвергается обстрелам, он фактически находится на территории, неподвластной никаким структурам. Мало того, что это опасно, и конечно настроение у людей от этого лучше не становится, особенно, если перед этим нужно еще выстоять несколько часов в очереди.

Есть информация, что волонтеров не пропускают в зону АТО.

— С волонтерами всегда было довольно сложно, потому что у них должны быть соответствующие подтверждающие документы, что это действительно волонтеры, что они выполняют какие-то благотворительные миссии, и действительно периодически подобные проблемы возникают. Но я бы не говорил о системности этой проблемы, я думаю, это большей частью какие-то недостачи в документальном обеспечении сопровождаемых ими грузов.

Ранее специальный корреспондент "КП" в Украине" Артем Маслаков в эфире "ГС" сообщил, что 11 марта в районе Харцызска в результате взрыва гранаты пострадали люди.