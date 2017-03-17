Великое превращение "Петра в Петрушку" и капитуляция власти

РИА Новости Украина

Превращение Петра в Петрушку

Блокадная эпопея Донбасса совершила важный сюжетный поворот — сегодня президент Петр Порошенко утратил субъектность, пишет в своей статье главный редактор Ukraina.ru Искандер Хисамов.

Начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин рапортовал, что ночью на подконтрольной ему территории задержаны пять фур, которые незаконно перевозили мусор из Львова. Комментируя факт переброски отходов на расстояние 1200 километров, Аброськин предположил: "А может, Парасюк и его компания засланы сюда для налаживания Великого мусорного пути?". Тем не менее версию Аброськина насчет Великого мусорного пути следует отбросить, здесь совсем другое дело, считает Хисамов.

Читайте также: Бондаренко: скоро Порошенко можно будет обвинить в сепаратизме

"Мэр Львова Андрей Садовой — один из главных конкурентов Петра Порошенко в борьбе за национальное лидерство — всеми силами поддержал организованную экстремистами блокаду Донбасса и даже произвел показательный захват административных зданий на западе страны. Возможно, именно активность Садового и его партии сыграла решающую роль в противостоянии официальных властей и общественных активистов. Власти капитулировали, и теперь победители метят поле сражения своим мусором, чтобы все учуяли аромат революции. И боялись", - размышляет журналист.

Он также обращает внимание на резкое изменение риторики украинских властей по поводу блокады. Как вспоминает Хисамов, до последнего времени Порошенко и все члены руководства страны категорически требовали прекращения блокады: обвиняли учасников блокады в госизмене, пытались разогнать их силами полиции, а потом, натолкнувшись на сопротивление нардепа Владимира Парасюка, вдруг повернули на 180 градусов, и объявили блокаду уже от имени официальной власти.

"Подписав решение СНБО о полной блокаде ДНР и ЛНР, Порошенко автоматически перевел себя в разряд хромых уток — неполноценных лидеров, пребывающих в ожидании конца своего правления. Нельзя сказать, что до сих пор он был таким уж несомненным отцом народа: частенько врал, не выполнял обещаний, жадничал по мелочи. Но в целом ему удавалось сохранить кое-какое лицо. Уже мало кто помнит, что после утраты Крыма Петр Алексеевич выдвинул идею создания зоны свободной торговли с полуостровом — это позволило бы сохранить хозяйственные и человеческие связи, оставляло возможность для политических компромиссов. Под давлением революционных соратников он быстро отказался от этой затеи. Но по крайней мере сам президент не инициировал ни одну из блокад Крыма, радикалы это делали самостоятельно", - считает Хисамов.

Читайте также: Как блокада приперла Порошенко к стенке

Как подчеркивает журналист, организованная блокада Донбасса означает отказ от этой территории, а утрата заводов, которые остались там, грозит гибелью всей украинской экономики.

"Лояльные украинские эксперты нашли, конечно же, тьму доводов в пользу такого неожиданного решения. Чуть ли не сам Ринат Ахметов, половина горно-металлургической империи которого осталась в самопровозглашенных республиках, убедил Порошенко, что Донбасс не выдержит блокады и капитулирует. Зато в обществе сложился консенсус одобрения блокады, мудрость же политика и состоит в том, чтобы против общества не ходить….Тут, конечно, сплошная туфта. Ахметов безусловно разорится, а с ним ляжет на бок вся металлургия и энергетика. Донбасс не капитулирует. В обществе нет никакого консенсуса, а есть только потоки регулируемой пропаганды. А главное, добровольцы никуда не уйдут, о чем они уже заявили", — пишет Хисамов.

По его мнению, еще одна капитуляция Порошенко состоялась, когда он издал указ о санкциях против российских банков.

"Как показали события последних дней, деморализованный и униженный Петр Порошенко готов поддержать самые бредовые и ужасные инициативы нацистов. Он оказался слабым, а это, как свидетельствуют учебники истории, не прощается. Еще чуть-чуть, и Петр Алексеевич станет просто Петрушкой — именно так в народе назывались балаганные куклы, надетые на перчатку кукловода. В этом состоянии президент может пребывать еще некоторое время — хмурить брови, надувать щеки, распекать подчиненных, клеймить Россию и даже интриговать. Но все это он будет делать с чужим пальцем в голове. И пока кукловодам не надоест", — прогнозирует журналист.