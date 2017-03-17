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    Политика

    Порошенко: ж/д пути надо подрывать на территории врага, а не в тылу

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    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (147)

    (обновлено: )79025
    По мнению главы государства, все акции протеста должны носить исключительно мирный характер. Петр Порошенко заявил, что "страсть к оружию необходимо демонстрировать лишь на фронте".
    Петр Порошенко
    Святослав Цеголко/Twitter

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что будет противодействовать всем, кто пытается сеять "беспорядок и анархию" в Украине.

    Владимир Гройсман
    REUTERS Yves Herman
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    "Все акции протеста должны носить исключительно мирный характер, страсть к оружию необходимо демонстрировать лишь на фронте, а железнодорожные пути необходимо подрывать на территории врага, а не в тылу собственных войск. Предупреждаю: тем, кто выходит за рамки названных принципов закона и здравого смысла, что я буду противодействовать (смотрите на видео — с 10:22)", — заявил Порошенко в пятницу в ходе выступления в Национальном музее истории Украины.

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    В четверг Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении грузовых перевозок с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса. Согласно решению СНБО, прекращение перемещения грузов через линию соприкосновения в Донбассе вводится временно — до полного прекращения огня, отвода тяжелых вооружений в Донбассе, а также "возврата захваченных предприятий".

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