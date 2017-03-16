Бондаренко: скоро Порошенко можно будет обвинить в сепаратизме

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение временно прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне антитеррористической операции, сообщили в пресс-службе СНБО со ссылкой на слова секретаря Александра Турчинова по результатам заседания.

Выступая на заседании Совета, президент Порошенко заявил, что партии "Самопомощь" и "Батькивщина" ответят за организацию блокады на Донбассе, которую он считает крайне вредной для страны.

Также глава государства сказал, что власти страны будут задерживать и привлекать к ответственности организаторов торговой блокады Донбасса, приезжающих в регион с оружием.

Политолог, руководитель Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко призывает не забывать, что СНБО, все-таки, — совещательный орган.

"Если Порошенко действительно пойдет на поводу у Турчинова и Авакова в данной ситуации, если он действительно этот пиар Турчинова, направленный на достижение премьерского кресла, запустит в жизнь, тогда будут все основания обвинять в сепаратизме уже не ДНР/ЛНР, а самого Порошенко", - заявил эксперт в комментарии РИА Новости Украина.

Он также ответил на вопрос, как решение СНБО повлияет на основных политических игроков в стране, а также на минский процесс.

"В данной ситуации это прямой выпад против минского процесса, поскольку один из пунктов минских договоренностей предвидит как раз экономическое и социальное сотрудничество между Украиной и территориями, неподконтрольными Киеву.

А что касается политических раскладов — это усиление партии войны в украинской политике. Это заявка на нового премьера", - подытожил Бондаренко.

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