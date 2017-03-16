Порошенко о выборах в Нидерландах: пример, как победить популизм

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко поздравил главу правительства Нидерландов Марка Рютте с победой его "Народной партии за свободу и демократию" на прошедших парламентских выборах, заявив, что выборы в Нидерландах — пример для всех демократий, как победить популизм.

По результатам подсчета 75% голосов на выборах лидирует "Народная партия за свободу и демократию" (VVD) (32 места из 150 в парламенте) во главе с действующим премьером Марком Рютте. Второе место (20 мест) достается крайне правой Партии свободы (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом, третье место с небольшим отставанием в один голос делят "Христианско-демократический призыв" и "Демократы-66".

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"Поздравляю премьер-министра Нидерландов Марка Рютте с победой на парламентских выборах. Пример для всех демократий, как победить популизм", — написал Порошенко в Twitter.

Он добавил, что надеется на завершение ратификации соглашения об ассоциации с Украиной. Нидерланды — единственная страна ЕС, которая пока не ратифицировала это соглашение. Договор действует на предварительной основе, окончательно документ вступит в силу после его ратификации всеми 28 странами ЕС.