Порошенко рассказал, кого считает примером борьбы с популизмом

Jure MAKOVEC / AFP

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко поздравил премьер-министра Нидерландов Марка Рютте с победой на парламентских выборах. Об этом украинский президент написал в своем Twitter.

I congratulate PM @markrutte with a clear victory at the parliamentary elections. Good example for all democracies how to challenge populism — Петро Порошенко (@poroshenko) 16 марта 2017 г.

​Порошенко признался, что голландский премьер является для него примером, как победить популизм.

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По результатам подсчета 75% голосов на выборах лидирует "Народная партия за свободу и демократию" (VVD) (32 места из 150 в парламенте) во главе с действующим премьером Марком Рютте. Второе место (20 мест) достается крайне правой Партии свободы (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом, третье место с небольшим отставанием в один голос делят "Христианско-демократический призыв" и "Демократы-66".