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    Политика

    Порошенко рассказал, кого считает примером борьбы с популизмом

    (обновлено: )29301
    Глава государства признался, что голландский премьер Марк Рютте является для него примером, как победить популизм. Об этом украинский президент написал в своем Twitter.
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Jure MAKOVEC / AFP

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко поздравил премьер-министра Нидерландов Марка Рютте с победой на парламентских выборах. Об этом украинский президент написал в своем Twitter.

    ​Порошенко признался, что голландский премьер является для него примером, как победить популизм.

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    По результатам подсчета 75% голосов на выборах лидирует "Народная партия за свободу и демократию" (VVD) (32 места из 150 в парламенте) во главе с действующим премьером Марком Рютте. Второе место (20 мест) достается крайне правой Партии свободы (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом, третье место с небольшим отставанием в один голос делят "Христианско-демократический призыв" и "Демократы-66".

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