Эрдоган: Нидерланды потеряли Турцию как друга

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Нидерланды потеряли Турцию как друга. Об этом он сказал во время своего выступления в Сакарии, комментируя результаты последних парламентских выборов в Нидерландах, где победила партия действующего премьера Рютте, сообщает Hurriyet.

Эрдоган отметил, что Нидерланды потеряли "такого друга, как Турция".

"Да, вы (Рютте. – ред.) одержали победу на выборах, однако потеряли такого партнера и друга, как Турция", – сказал Эрдоган.

Напомним, парламентские выборы в Нидерландах состоялись на фоне дипломатического скандала между Турцией и Нидерландами.

Скандал вспыхнул после того, как власти Нидерландов не позволили приехать в Роттердам главе МИД Турции и выдворили турецкого министра по делам семьи и соцполитики.