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    Эрдоган: Нидерланды потеряли Турцию как друга

    Тема:

    Политический скандал между Нидерландами и Турцией (35)

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    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя результаты последних парламентских выборов в Нидерландах, заявил, что Голландия потеряла Турцию как друга.
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Нидерланды потеряли Турцию как друга. Об этом он сказал во время своего выступления в Сакарии, комментируя результаты последних парламентских выборов в Нидерландах, где победила партия действующего премьера Рютте, сообщает Hurriyet.

    Флаг Нидерландов
    flickr.com/Pieter Edelman
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    Эрдоган отметил, что Нидерланды потеряли "такого друга, как Турция".

    "Да, вы (Рютте. – ред.) одержали победу на выборах, однако потеряли такого партнера и друга, как Турция", – сказал Эрдоган.

    Напомним, парламентские выборы в Нидерландах состоялись на фоне дипломатического скандала между Турцией и Нидерландами.

    Скандал вспыхнул после того, как власти Нидерландов не позволили приехать в Роттердам главе МИД Турции и выдворили турецкого министра по делам семьи и соцполитики.

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