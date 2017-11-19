Подростковый "бойцовый клуб" - озверевшие подростки правят бал

Оксана Максимова, РИА Новости Украина
"Бои без правил" в Каховке
В Каховке Херсонской области 13 ноября две девушки-школьницы устроили "бои без правил" — били друг друга руками и ногами на глазах у толпы подростков. Об инциденте стало известно только после того, как видео драки появилось на странице интернет-пользователя Дмитрия Шакина в Facebook.
На видео видно, как девушки бьют друг друга, в ход идут не только кулаки, но и ноги. Все происходит под крики наблюдавших.
По данным Шакина, участники драки и "зрители" — ученики школ номер 1-3.
Как сообщили в полиции, после обнародования видео в интернете к правоохранителям обратилась 32-летняя жительница Каховки. Она сообщила, что 14-летняя девушка нанесла телесные повреждения ее 13-летней дочери.
"В ходе проверки полицейские выяснили, что между двумя девушками возник конфликт на почве взаимных обвинений в социальных сетях. Они назначили между собой встречу, во время которой словесная перепалка переросла в драку. Вечером мать одной из девочек увидела, что у дочери грязная одежда. Девушка рассказала, что произошло, после чего мать обратилась в полицию", — сообщается на сайте областной полиции.
По факту ЧП полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное легкое телесное повреждение". Пострадавшую направили на судебно-медицинскую экспертизу, а с участницами конфликта и другими учениками школы провели профилактические беседы.
Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба также прокомментировал жестокую драку.
"Мы видим, что дети один на один со своими проблемами, и они их решают так, как они умеют их решать, так, скажем, как их научили, или не научили вообще правильно решать. Мы видим, что в Интернете идет выяснение отношений, и это еще один вопрос к кибербезопасности, о том, что надо отслеживать, что происходит, так как это в других странах происходит, что происходит в сети", — считает Кулеба.
В свою очередь, глава следственного отдела Главного управления Нацполиции в Херсонской области Валерий Кострецов отметил, что факт сокрытия преступления толпой, которая наблюдала за дракой и не вызвала полицию, учитывается судом только в случае тяжких преступлений.
"Разборки" в Полтаве
Схожий инцидент произошел 12 ноября в Полтаве, однако известно о нем стало только на днях. Так, школьницы избили восьмиклассницу прямо возле учебного заведения.
Также в сети опубликовали видео драки.
Пострадавшей девочкой, родители которой уже написали заявление в полицию, оказалась ученица 38-й школы, а напавшие учатся в других школах города.
На видео видно, как школьницы сначала разговаривают около здания, а позднее одна из них начала бить девочку и таскать ее за волосы. При этом еще одна участница драки била пострадавшую ногами, пока та лежала на земле. В "разборки" вмешался парень, который гулял неподалеку с собакой.
Ни одна из сторон пока причину конфликта не назвала. Полиция открыла уголовное производство за нанесение умышленного легкого телесного повреждения.
Проломили череп в Николаеве
В Николаеве старшеклассник проломил череп 13-летнему подростку. По информации полиции, 17-летний парень проходил мимо компании подростков по улице Олейника. Ему показалось, что школьники над ним насмехаются. Подойдя к ним, он ударил одного из сидящих там по голове и пошел дальше.
После полученной травмы мальчик попал в реанимацию. Сообщается, что у него выявили перелом лобной кости. По словам медиков, такая травма несла реальную угрозу его жизни.
Ограбили, потому что приснилось
В селе Малиновка Донецкой области трое малолетних романтиков обворовали местный магазин. Происшествие произошло в январе, а в ноябре юные преступники получили по два года условно.
"4 января ко мне пришел приятель и рассказал, что ему приснился сон о краже из магазина. Мы пошли с ним третьему другу, рассказали ему сон и решили, что он вещий", — рассказали суду обвиняемые.
В тот же день вечером все трое пошли в магазин с монтировкой, выломали двери, одели перчатки и собрали весь товар. Это тетради, пакеты для фасовки, карандаши, газовая печь, конвектор, электродрель, машинка для стрижки, шуруповерт и тепловентилятор. А спустя три дня вернулись в магазин и опять его обокрали.
Причем, на этот раз им даже не пришлось ломать двери — из-за новогодних праздников магазин все это время не работал. В этот раз набрали свечек, столовых сервизов, зубной пасты и зубочисток. В общей сложности украли товара на 16 тысяч грн.
Убили за долг
В минувшем месяце зверства в Житомирской области вызвали широкий общественный резонанс. Как уже сообщалось, 17-летнюю девушку избили четверо ее друзей за долг в 500 гривен. Лена Жураховская, которую после нападения без сознания обнаружили случайные прохожие, позднее скончалась. По данным СМИ, Лена воспитывалась в неблагополучной семье, нигде не работала и не училась, вела асоциальный образ жизни.
По данным полиции, избившие молодую девушку друзья — все местные жители, немногим ее старше. Среди мучительниц две девушки — молодые матери, а одна из них — супруга атошника.
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После гибели Лены уголовное производство в отношении виновников трагедии переквалифицировали на ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК.
По материалам открытых источников интернет