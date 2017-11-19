Подростковый "бойцовый клуб" - озверевшие подростки правят бал

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

"Бои без правил" в Каховке

В Каховке Херсонской области 13 ноября две девушки-школьницы устроили "бои без правил" — били друг друга руками и ногами на глазах у толпы подростков. Об инциденте стало известно только после того, как видео драки появилось на странице интернет-пользователя Дмитрия Шакина в Facebook.

На видео видно, как девушки бьют друг друга, в ход идут не только кулаки, но и ноги. Все происходит под крики наблюдавших.

По данным Шакина, участники драки и "зрители" — ученики школ номер 1-3.

Как сообщили в полиции, после обнародования видео в интернете к правоохранителям обратилась 32-летняя жительница Каховки. Она сообщила, что 14-летняя девушка нанесла телесные повреждения ее 13-летней дочери.

Дмитрий Шкин/Facebook Драка в Каховке Херсонской области

"В ходе проверки полицейские выяснили, что между двумя девушками возник конфликт на почве взаимных обвинений в социальных сетях. Они назначили между собой встречу, во время которой словесная перепалка переросла в драку. Вечером мать одной из девочек увидела, что у дочери грязная одежда. Девушка рассказала, что произошло, после чего мать обратилась в полицию", — сообщается на сайте областной полиции.

По факту ЧП полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное легкое телесное повреждение". Пострадавшую направили на судебно-медицинскую экспертизу, а с участницами конфликта и другими учениками школы провели профилактические беседы.

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба также прокомментировал жестокую драку.

УНИАН Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба

"Мы видим, что дети один на один со своими проблемами, и они их решают так, как они умеют их решать, так, скажем, как их научили, или не научили вообще правильно решать. Мы видим, что в Интернете идет выяснение отношений, и это еще один вопрос к кибербезопасности, о том, что надо отслеживать, что происходит, так как это в других странах происходит, что происходит в сети", — считает Кулеба.

В свою очередь, глава следственного отдела Главного управления Нацполиции в Херсонской области Валерий Кострецов отметил, что факт сокрытия преступления толпой, которая наблюдала за дракой и не вызвала полицию, учитывается судом только в случае тяжких преступлений.

"Разборки" в Полтаве

Схожий инцидент произошел 12 ноября в Полтаве, однако известно о нем стало только на днях. Так, школьницы избили восьмиклассницу прямо возле учебного заведения.

Также в сети опубликовали видео драки.

Пострадавшей девочкой, родители которой уже написали заявление в полицию, оказалась ученица 38-й школы, а напавшие учатся в других школах города.

Пользователь Vimeo Kirilolov Драка школьниц в Полтаве

На видео видно, как школьницы сначала разговаривают около здания, а позднее одна из них начала бить девочку и таскать ее за волосы. При этом еще одна участница драки била пострадавшую ногами, пока та лежала на земле. В "разборки" вмешался парень, который гулял неподалеку с собакой.

Ни одна из сторон пока причину конфликта не назвала. Полиция открыла уголовное производство за нанесение умышленного легкого телесного повреждения.

Проломили череп в Николаеве

В Николаеве старшеклассник проломил череп 13-летнему подростку. По информации полиции, 17-летний парень проходил мимо компании подростков по улице Олейника. Ему показалось, что школьники над ним насмехаются. Подойдя к ним, он ударил одного из сидящих там по голове и пошел дальше.

После полученной травмы мальчик попал в реанимацию. Сообщается, что у него выявили перелом лобной кости. По словам медиков, такая травма несла реальную угрозу его жизни.

Ограбили, потому что приснилось

В селе Малиновка Донецкой области трое малолетних романтиков обворовали местный магазин. Происшествие произошло в январе, а в ноябре юные преступники получили по два года условно.

"4 января ко мне пришел приятель и рассказал, что ему приснился сон о краже из магазина. Мы пошли с ним третьему другу, рассказали ему сон и решили, что он вещий", — рассказали суду обвиняемые.

В тот же день вечером все трое пошли в магазин с монтировкой, выломали двери, одели перчатки и собрали весь товар. Это тетради, пакеты для фасовки, карандаши, газовая печь, конвектор, электродрель, машинка для стрижки, шуруповерт и тепловентилятор. А спустя три дня вернулись в магазин и опять его обокрали.

Причем, на этот раз им даже не пришлось ломать двери — из-за новогодних праздников магазин все это время не работал. В этот раз набрали свечек, столовых сервизов, зубной пасты и зубочисток. В общей сложности украли товара на 16 тысяч грн.

Убили за долг

В минувшем месяце зверства в Житомирской области вызвали широкий общественный резонанс. Как уже сообщалось, 17-летнюю девушку избили четверо ее друзей за долг в 500 гривен. Лена Жураховская, которую после нападения без сознания обнаружили случайные прохожие, позднее скончалась. По данным СМИ, Лена воспитывалась в неблагополучной семье, нигде не работала и не училась, вела асоциальный образ жизни.

По данным полиции, избившие молодую девушку друзья — все местные жители, немногим ее старше. Среди мучительниц две девушки — молодые матери, а одна из них — супруга атошника.

Читайте также — Депутаты поставили страну на уши: драки, перепалки, оскорбления

После гибели Лены уголовное производство в отношении виновников трагедии переквалифицировали на ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК.

По материалам открытых источников интернет